Ne boste verjeli, kaj so opazili ob obali Istre! Ne želite si ga srečati med kopanjem (VIDEO)

Domačini so pred dnevi ob obali Malega Lošinja posneli precej nenavaden prizor, vsaj za tiste, ki na hrvaških otokih preživljajo zgolj nekaj dni ali tednov na leto – po morju je plavala precej velika čreda divjih prašičev. Ob njej so pluli čolni, ljudje pa so živali snemali. Posnetek je sicer med uporabniki družabnih omrežij požel precej zgražanja, saj da so ljudje s početjem živali prestrašili, da gre za mučenje živali in podobno.

A domačini z otokov Cres in Lošinj z divjimi prašiči na posnetku niso toliko sočustvovali. Že nekaj časa jim namreč povzročajo hude težave, še posebno tistim, ki živijo od zemlje. Tako se je med komentarji znašlo precej pridelovalcev zelenjave in oljčnega olja, ki so povedali, da jim divji prašiči, ki so se razmnožili prek vseh meja, povzročajo ogromno škodo.

Težava pa te živali z mogočnimi rilci niso samo v Kvarnerju, zdaj so jih opazili tudi v morju od hrvaški Istri. Divji prašič je plaval blizu obale Rabca, priljubljenega letovišča na vzhodni obali Istre, zato so mnogi ugibali, ali ni tja morda zašel s sosednjega Cresa.