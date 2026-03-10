Ne boste verjeli, kaj so opazili v morju ob tem priljubljenem hrvaškem otoku (VIDEO)

»Jadrali smo, pod nami pa je plaval morski pes. Tukaj so ga že večkrat videli. Enkrat precej večjega od tistega, ki je plaval z nami,« je hrvaški jadralec zapisal ob videoposnetku, ki ga je delil s portalom 24sata. Domačin, ki ga je prizor navdušil, je dodal, da je njegov prijatelj, ki je med drugim tudi potapljač, nekoč prav tako v hrvaškem morju videl takšnega morskega psa, dolgega približno pet metrov. »Naš je bil dolg dva do tri metre,« je še dodal moški, doma iz kraja Supetar na Braču, ki ga je v ponedeljek med plovbo presenetila družba morskega psa.

Šlo je za morskega psa lisico, poznamo ga tudi pod imenom lisasti morski pes, ki ni agresivna žival in ga lahko uzremo tudi v bolj plitvih zalivih. Tam brez težav mirno sobivajo z drugimi živalmi, nekoliko bolj nevarni lahko postanejo le, če se počutijo napadene. Morski psi lisice živijo po vsem Jadranu, najdemo pa jih lahko tudi na odprtem morju, vključno z Atlantikom in Pacifikom. »Še nikoli nismo slišali, da bi morski pes lisica koga napadel ali ogrožal - mi ga pustimo pri miru in tudi on pusti pri miru nas, zato se nismo bali,« je ob posnetku še zapisal Dalmatinec. Morskega psa lisico, ki ga prepoznamo po izredno dolgem repu, zaradi katerega se ga je prijelo tudi ime lisica, so pred približno letom in pol opazili tudi v Tržaškem zalivu.

