Ne boste verjeli, kako Madžarska pomaga svojim ljudem: za lastnike dizlov bodo naredili tole

Medtem ko se številne evropske države na rast cen goriv odzivajo s spreminjanjem trošarin ali omejevanjem marž, so se na Madžarskem odločili za neposredno pomoč voznikom. Lastniki določenih dizelskih avtomobilov bodo za september, oktober, november in december prejeli po 5000 forintov mesečno, skupaj torej največ 20.000 forintov oziroma približno 55 evrov. Ukrep je vlada sprejela zaradi občutnega zvišanja cen goriva. Po podatkih, tujih medijev je liter bencina na Madžarskem trenutno v povprečju okoli 1,77 evra, dizel pa lahko stane okoli 1,90 evra na liter.

Denarja jim sploh ne bo treba zahtevati

Upravičencem ne bo treba oddajati vlog, dokazovati računov za gorivo ali obiskovati uradov. Madžarska davčna in carinska uprava NAV bo na podlagi svoje evidence registriranih vozil sama ugotovila, kdo izpolnjuje pogoje. Denar bo nato izplačala državna zakladnica. Če ima davčna uprava podatke o bančnem računu, bo pomoč nakazana neposredno nanj, v nasprotnem primeru pa jo bo mogoče prejeti tudi po pošti.

Do pomoči so upravičene fizične osebe, ki so bile 1. januarja letos lastniki osebnega avtomobila z dizelskim motorjem z močjo največ 150 konjskih moči oziroma 110 kilovatov. Posameznik lahko pomoč prejema za en avtomobil. V ukrep so vključeni tudi samostojni podjetniki in manjši kmetijski proizvajalci, če je avtomobil registriran na njih kot fizično osebo. Za tiste, ki so dizelsko vozilo kupili po 1. januarju, naj bi pripravljali ločen postopek.

Koliko goriva pravzaprav pomeni 5000 forintov?

Znesek se na prvi pogled ne zdi visok. Pri trenutni povprečni ceni dizla okoli 701 forint za liter je mogoče za 5000 forintov natočiti približno sedem litrov goriva. Če ima avtomobil 50-litrski rezervoar, pomoč tako pokrije približno 14 odstotkov enega polnega rezervoarja. V štirih mesecih pa posameznik prejme skupaj približno 28 litrov goriva po današnjih cenah. Madžarska vlada je višino pomoči izračunala približno na podlagi razlike med nekdanjo regulirano in sedanjo tržno ceno goriva pri običajni mesečni porabi od 50 do 60 litrov.

Premier Péter Magyar je odločitev, da pomoč prejmejo samo vozniki dizlov, utemeljil z dejstvom, da se je prav dizelsko gorivo v zadnjem obdobju podražilo izraziteje. Vlada se je namesto ponovne uvedbe splošne regulirane cene goriva odločila za ciljno pomoč. Po njenih izračunih bi lahko vrnitev k nekdanji zaščiteni ceni državo vsak mesec stala od 50 do 100 milijard forintov, hkrati pa bi lahko zmanjšala uvoz goriv in povzročila težave z oskrbo. Shema naj bi zajela skoraj milijon voznikov. Na Madžarskem je sicer registriranih približno 1,36 milijona dizelskih osebnih avtomobilov, od katerih jih ima okoli 1,15 milijona motor z močjo pod 150 konjskih moči.

Posebna pomoč tudi kmetom

Poleg neposrednih nakazil voznikom je madžarska vlada pripravila še dodatno pomoč kmetijstvu. Kmetijski uporabniki bodo lahko do konca leta zahtevali povračilo celotnega zneska trošarine na dizelsko gorivo. S tem želi vlada omiliti stroške jesenske žetve, oranja in setve ter preprečiti, da bi višje cene goriva dodatno podražile proizvodnjo hrane.