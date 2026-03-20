PRIHRANIL VEČ KOT ŠESTSTO EVROV

Ne boste verjeli, kako mu je uspelo znižati račun za vrtoglavih 480 evrov

Pacient je po podrobnem pregledu izpisa odkril napačno in podvojeno zaračunane storitve.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Objava FOTO: Posnetek zaslona

K. G.
 20. 3. 2026 | 17:53
Pacient je po ambulantnem posegu v regionalni bolnišnici v Indiji občutno znižal račun za zdravstvene storitve, potem ko je zahteval podroben izpis obračunanih postavk in odkril nepravilnosti. Njegova izkušnja, ki jo je delil na družbenih omrežjih, kaže, da se je prvotni račun v višini približno 1.100 evrov po preverjanju znižal na 618 evrov.

Pacient je pojasnil, da je račun prejel po posegu januarja letos in ga sprva nameraval poravnati v obrokih. Na priporočilo sodelavca se je odločil zahtevati podroben izpis stroškov. Po prejemu dokumenta je ob natančnem pregledu ugotovil več nepravilnosti. Med drugim mu je bila zaračunana storitev anesteziološkega posveta v vrednosti približno 300 evrov, čeprav takšnega pregleda ni opravil. Poleg tega je na računu opazil podvojeno postavko za medicinsko storitev.

Pacienti podrobnih izračunov praviloma ne preverjajo 

Na ugotovljene nepravilnosti je opozoril bolnišnični oddelek za obračunavanje. Po približno dveh tednih so sporni postavki odstranili, skupni znesek računa pa se je znižal na 618 evrov. Pacient je nato račun poravnal v celoti. Ob tem je poudaril, da bi napake ostale neopažene, če ne bi zahteval podrobnega izpisa stroškov.

Uporabniki so na družbenem omrežju opozorili, da so napake pri obračunavanju zdravstvenih storitev pogoste. V več komentarjih so poudarili, da se nepravilnosti pogosto pojavijo v korist izvajalcev storitev ter da pacienti podrobnih računov praviloma ne preverjajo. Po njihovih navedbah je zahteva za podroben izpis preprost postopek, ki lahko razkrije morebitne napake, kot so podvojene postavke ali zaračunane storitve, ki niso bile opravljene.

Več iz teme

računstroškizdravstvene storitvenapačen izračun
ZADNJE NOVICE
18:36
Bulvar  |  Zanimivosti
TRUMP MORDA TRETJIČ PREDSEDNIK?

Prerok pogube, znan tudi kot novi Nostradamus, napoveduje temačne posledice vojne v Iranu (VIDEO)

Jasnovidec Craig Hamilton-Parker je izdal zastrašujoče opozorilo o vojni v Iranu.
20. 3. 2026 | 18:36
18:03
Novice  |  Svet
KAOS NA KANARSKIH OTOKIH

Ob prihodu neurja otok Tenerife pobelil sneg, oblasti aktivirale načrt za izredne razmere (VIDEO)

Do nedelje se bodo po pričakovanjih vremenske razmere umirile, plohe pa je pričakovati do sredine tedna.
20. 3. 2026 | 18:03
18:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAJ DOMA

V boj proti neprijetnim vonjavam

V stanovanju lahko postanejo stalnica, če pravočasno ne odkrijemo kotičkov, ki nam kvarijo zrak.
20. 3. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: bodimo previdni, da ne pretiravamo ali precenjujemo svojih zmožnosti

Dan preobrazbe in prizemljitve.
20. 3. 2026 | 18:00
17:53
Novice  |  Svet
PRIHRANIL VEČ KOT ŠESTSTO EVROV

Ne boste verjeli, kako mu je uspelo znižati račun za vrtoglavih 480 evrov

Pacient je po podrobnem pregledu izpisa odkril napačno in podvojeno zaračunane storitve.
20. 3. 2026 | 17:53
17:23
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZA ŠTIRI TISOČ EVROV

Tako je z lažnim elektronskim sporočilom ogoljufal slovensko podjetje

Podjetje je po prejemu lažnih bančnih podatkov nakazalo denar na tuj račun, prevara pa je bila razkrita šele naknadno.
Kaja Grozina20. 3. 2026 | 17:23

IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MASAŽA

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
17. 3. 2026 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
20. 3. 2026 | 10:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
