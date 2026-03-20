Ne boste verjeli, kako mu je uspelo znižati račun za vrtoglavih 480 evrov

Pacient je po ambulantnem posegu v regionalni bolnišnici v Indiji občutno znižal račun za zdravstvene storitve, potem ko je zahteval podroben izpis obračunanih postavk in odkril nepravilnosti. Njegova izkušnja, ki jo je delil na družbenih omrežjih, kaže, da se je prvotni račun v višini približno 1.100 evrov po preverjanju znižal na 618 evrov.

Pacient je pojasnil, da je račun prejel po posegu januarja letos in ga sprva nameraval poravnati v obrokih. Na priporočilo sodelavca se je odločil zahtevati podroben izpis stroškov. Po prejemu dokumenta je ob natančnem pregledu ugotovil več nepravilnosti. Med drugim mu je bila zaračunana storitev anesteziološkega posveta v vrednosti približno 300 evrov, čeprav takšnega pregleda ni opravil. Poleg tega je na računu opazil podvojeno postavko za medicinsko storitev.

Pacienti podrobnih izračunov praviloma ne preverjajo

Na ugotovljene nepravilnosti je opozoril bolnišnični oddelek za obračunavanje. Po približno dveh tednih so sporni postavki odstranili, skupni znesek računa pa se je znižal na 618 evrov. Pacient je nato račun poravnal v celoti. Ob tem je poudaril, da bi napake ostale neopažene, če ne bi zahteval podrobnega izpisa stroškov.

Uporabniki so na družbenem omrežju opozorili, da so napake pri obračunavanju zdravstvenih storitev pogoste. V več komentarjih so poudarili, da se nepravilnosti pogosto pojavijo v korist izvajalcev storitev ter da pacienti podrobnih računov praviloma ne preverjajo. Po njihovih navedbah je zahteva za podroben izpis preprost postopek, ki lahko razkrije morebitne napake, kot so podvojene postavke ali zaračunane storitve, ki niso bile opravljene.