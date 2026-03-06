Ne boste verjeli, za koliko je na prodaj razkošna vila Ivane Trump

Dvanajst let po ločitvi od Donalda Trumpa si je njegova bivša, zdaj tudi že pokojna žena Ivana Trump kupila svoj sanjski dom, gre za vrstno hišo na Manhattnu v New Yorku, ter ga opremila po svojem okusu. Razkošna nepremičnina je zdaj spet na trgu: za 10-krat višjo ceno, kot je Ivana plačala zanjo ob nakupu. Novi lastnik bo moral zanjo odšteti okoli 23 milijonov evrov, medtem ko je Ivana 2002. odštela 2,3 milijona evrov. Šestnadstropna zgradba s površino 830 kvadratnih metrov odraža Ivanino ljubezen do razkošja. Prostori se lesketajo v zlatu, marmorju in kristalu, ki kraljuje na lestencih.

V drugem nadstropju, do katerega vodi široko marmorno stopnišče, sta prostor za zabavo in razkošna jedilnica v slogu Versaillesa z okni od tal do stropa, ki gledajo na zasebno notranje dvorišče. Do zgornjih nadstropij vodi staromodno dvigalo. Tretje nadstropje je namenjeno spektakularnemu glavnemu apartmaju in knjižnici, poslikani z leopardjim vzorcem. V elegantni zgradbi iz leta 1879 so tudi medijska soba, dve pisarni in kletna savna.

Tudi sosedje so izbrana družba. Nepremičnina stoji neposredno nasproti nekdanje vile Ivanine prijateljice Donnatelle Versace, v bližini pa stanujejo Mariah Carey, Ricky Martin, Samuel L. Jackson, Mia Farrow in Drew Barrymore. Manekenka Ivana – mati Ivanke, Donalda ml. in Erica Trumpa – je umrla v starosti 73 let julija 2022. S sedanjim ameriškim predsednikom je bila poročena od 1977. do 1990., ko je dosegla ločitev zaradi moževega krutega in nehumanega ravnanja. Donaldu je pobrala 12 milijonov evrov, v zameno pa se je morala zavezati, da bo o zakonu molčala.