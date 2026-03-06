  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZKOŠJE

Ne boste verjeli, za koliko je na prodaj razkošna vila Ivane Trump

Pokojna žena Donalda Trumpa jo je kupila leta 2002 za desetkrat nižjo ceno.
Ivana je prostore opremila po svojem okusu. FOTO: Profimedia
Ivana je prostore opremila po svojem okusu. FOTO: Profimedia
A. J.
 6. 3. 2026 | 15:15
2:13
A+A-

Dvanajst let po ločitvi od Donalda Trumpa si je njegova bivša, zdaj tudi že pokojna žena Ivana Trump kupila svoj sanjski dom, gre za vrstno hišo na Manhattnu v New Yorku, ter ga opremila po svojem okusu. Razkošna nepremičnina je zdaj spet na trgu: za 10-krat višjo ceno, kot je Ivana plačala zanjo ob nakupu. Novi lastnik bo moral zanjo odšteti okoli 23 milijonov evrov, medtem ko je Ivana 2002. odštela 2,3 milijona evrov. Šestnadstropna zgradba s površino 830 kvadratnih metrov odraža Ivanino ljubezen do razkošja. Prostori se lesketajo v zlatu, marmorju in kristalu, ki kraljuje na lestencih.

Prostori se lesketajo v zlatu in marmorju.

V drugem nadstropju, do katerega vodi široko marmorno stopnišče, sta prostor za zabavo in razkošna jedilnica v slogu Versaillesa z okni od tal do stropa, ki gledajo na zasebno notranje dvorišče. Do zgornjih nadstropij vodi staromodno dvigalo. Tretje nadstropje je namenjeno spektakularnemu glavnemu apartmaju in knjižnici, poslikani z leopardjim vzorcem. V elegantni zgradbi iz leta 1879 so tudi medijska soba, dve pisarni in kletna savna.

6

NADSTROPIJ ima hiša.

Tudi sosedje so izbrana družba. Nepremičnina stoji neposredno nasproti nekdanje vile Ivanine prijateljice Donnatelle Versace, v bližini pa stanujejo Mariah Carey, Ricky Martin, Samuel L. Jackson, Mia Farrow in Drew Barrymore. Manekenka Ivana – mati Ivanke, Donalda ml. in Erica Trumpa – je umrla v starosti 73 let julija 2022. S sedanjim ameriškim predsednikom je bila poročena od 1977. do 1990., ko je dosegla ločitev zaradi moževega krutega in nehumanega ravnanja. Donaldu je pobrala 12 milijonov evrov, v zameno pa se je morala zavezati, da bo o zakonu molčala.

Bleščeča in udobna kopalnica FOTO: Profimedia
Bleščeča in udobna kopalnica FOTO: Profimedia

Več iz teme

Ivana TrumphišaprodajaDonald Trump
ZADNJE NOVICE
15:12
Bulvar  |  Glasba in film
GLASBA

Helena Blagne in MRFY združili moči: legendarni Dež dobil novo vizualno zgodbo (VIDEO)

Po odmevnem glasbenem sodelovanju pesem zdaj dobiva tudi močno vizualno podobo.
6. 3. 2026 | 15:12
15:00
Lifestyle  |  Polet
RECIMO STOP

Kako prenehati jesti, ko nismo lačni: 7 razlogov za nepotrebno prigrizkovanje in rešitve

Težava nastane, ko prigrizujemo brez razmišljanja. Preveč omejitev pogosto vodi v prenajedanje in občutek prikrajšanosti.
Miroslav Cvjetičanin6. 3. 2026 | 15:00
14:53
Bulvar  |  Domači trači
AVDIĆ BREZ ZAVOR

Denis Avdić iskreno o milijonskih prihodkih in bratrancu, ki ga je kradel v lastni gostilni (VIDEO)

Sredi podkasta je poklical računovodkinjo.
6. 3. 2026 | 14:53
14:13
Bulvar  |  Glasba in film
NE POČIVA

Mančina hvalnica ženskam

8. marca bo v SiTi Teatru BTC z večerom DIVE! počastila dan žena in oživila pesmi legendarnih pevk.
Danica Lovenjak6. 3. 2026 | 14:13
13:44
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Vzpon na Španov vrh nas bo nagradil s čudovitim razgledom (FOTO)

Na vrhu nas pričakajo počitniška hišica, gornja postaja sedežnice in manjši lokal.
6. 3. 2026 | 13:44
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
NEURESNIČENI NAČRTI

Hladen tuš za Harryja in Meghan: projekti na mrtvi točki

Projekti Princa Harryja in Meghan Markle se ne premikajo nikamor.
6. 3. 2026 | 13:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki