Ne, to ni bančni rop, ampak reševalna akcija

Gasilci so iz knjižnice v majhnem mestu Niscemi na Siciliji rešili približno 400 redkih knjig, potem ko se je sprožil obsežen zemeljski plaz, ki se razteza vzdolž približno štirih kilometrov, mesto nad njim pa se je znašlo na robu prepada. Knjižnica stoji ob razpoki, ki jo je povzročilo intenzivno deževje, ki je konec januarja močno destabiliziralo tla v okolici. Gre za zbirko, ki je bila del zasebne knjižnice Angelo Marsiano, imenovane po sicilijanskem zgodovinarju in esejistu Angelu Marsianu (1926–1993), ki je zbirko sestavil iz približno 4000 zvezkov, rokopisov in dokumentov. Znan je bil po tem, da je zbiral gradivo o lokalni zgodovini in sociološkem razvoju mesta, zbirka pa vključuje številne redke izdaje in zgodovinske spise, vključno z nekaterimi izdajami o zgodovini Sicilije izpred leta 1830. Med najdragocenejšimi deli je še posebej redka knjiga iz 16. stoletja, ki predstavlja pomemben zgodovinski artefakt.

Prebivalci v zavetiščih Evakuirani prebivalci so bili začasno nameščeni v varnih zavetiščih in javnih objektih, nekateri pa se že postopoma vračajo v svoje domove, kjer to dopušča trenutna ocena stabilnosti. Kljub temu oblasti opozarjajo, da je nevarnost še vedno prisotna in da bodo za trajno rešitev potrebni obsežna geotehnična sanacija ter zaščitni ukrepi.

Reševalna akcija je bila zaradi nevarnosti, da se bo stavba, ki delno visi nad razpokano površino, strgala z ostankom pobočja, zelo zahtevna. Gasilci so morali najprej podrobno proučiti tlorise in notranje fotografije knjižnice, nato pa delovno območje opremiti z droni in laserskimi senzorji, ki so jim omogočili spremljanje najmanjših premikov ter stabilnosti konstrukcije. Kot je povedal poveljnik gasilske brigade iz Caltanissette Salvatore Cantale, je bila akcija videti kot bančni rop: hitrost in natančnost sta bili ključnega pomena, saj so imeli gasilci le kratke intervale, v katerih so lahko varno vstopili v ogrožene prostore in izvlekli police s knjigami. Kljub temu večina knjig ostaja ujeta v nevarnem podzemnem delu knjižnice, ki ga trenutno ni mogoče varno doseči. Uradniki preučujejo možnost uporabe posebnih robotskih sistemov za prihodnje izkopavanje, a trenutno takšna oprema v bližini ni na voljo.

Zemeljski plaz se je sprožil 25. januarja po večdnevnem močnem deževju, kar je povzročilo razpad terena in odtrgalo velik del pobočja. Zaradi rušenja tal so morali varnostni organi evakuirati več kot 1500 prebivalcev iz domov v bližini razpokane površine. Geologi opozarjajo, da ta del Sicilije že dlje trpi zaradi geološke nestabilnosti zaradi svoje ilovnate in erozijsko dovzetne podlage — plazovi in premiki tal so se zgodili že v preteklosti, vključno s podobnimi dogodki pred več desetletji. Trenutna razpoka in strukturne poškodbe so tako del širšega problema, ki ga je poslabšalo letošnje ekstremno vreme.

Zasebna knjižnica Angelo Marsiano je polna dragocenih knjig, ki jih rešujejo iz nje. FOTO: FB/knjižnica Angelo Marsiano