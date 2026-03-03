  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA SICILIJI

Ne, to ni bančni rop, ampak reševalna akcija

V vasici tik nad robom prepada so na varno spravili tudi redke in dragocene knjige.
Mesto se je znašlo na robu prepada. FOTO: Fatos Bytyci/Reuters

Mesto se je znašlo na robu prepada. FOTO: Fatos Bytyci/Reuters

Zasebna knjižnica Angelo Marsiano je polna dragocenih knjig, ki jih rešujejo iz nje. FOTO: FB/knjižnica Angelo Marsiano

Zasebna knjižnica Angelo Marsiano je polna dragocenih knjig, ki jih rešujejo iz nje. FOTO: FB/knjižnica Angelo Marsiano

Stavbi, v kateri je knjižnica, so šteti dnevi. FOTO: FB/knjižnica Angelo Marsiano

Stavbi, v kateri je knjižnica, so šteti dnevi. FOTO: FB/knjižnica Angelo Marsiano

Mesto se je znašlo na robu prepada. FOTO: Fatos Bytyci/Reuters
Zasebna knjižnica Angelo Marsiano je polna dragocenih knjig, ki jih rešujejo iz nje. FOTO: FB/knjižnica Angelo Marsiano
Stavbi, v kateri je knjižnica, so šteti dnevi. FOTO: FB/knjižnica Angelo Marsiano
T. H.
 3. 3. 2026 | 14:13
3:05
A+A-

Gasilci so iz knjižnice v majhnem mestu Niscemi na Siciliji rešili približno 400 redkih knjig, potem ko se je sprožil obsežen zemeljski plaz, ki se razteza vzdolž približno štirih kilometrov, mesto nad njim pa se je znašlo na robu prepada. Knjižnica stoji ob razpoki, ki jo je povzročilo intenzivno deževje, ki je konec januarja močno destabiliziralo tla v okolici. Gre za zbirko, ki je bila del zasebne knjižnice Angelo Marsiano, imenovane po sicilijanskem zgodovinarju in esejistu Angelu Marsianu (1926–1993), ki je zbirko sestavil iz približno 4000 zvezkov, rokopisov in dokumentov. Znan je bil po tem, da je zbiral gradivo o lokalni zgodovini in sociološkem razvoju mesta, zbirka pa vključuje številne redke izdaje in zgodovinske spise, vključno z nekaterimi izdajami o zgodovini Sicilije izpred leta 1830. Med najdragocenejšimi deli je še posebej redka knjiga iz 16. stoletja, ki predstavlja pomemben zgodovinski artefakt.

Prebivalci v zavetiščih

Evakuirani prebivalci so bili začasno nameščeni v varnih zavetiščih in javnih objektih, nekateri pa se že postopoma vračajo v svoje domove, kjer to dopušča trenutna ocena stabilnosti. Kljub temu oblasti opozarjajo, da je nevarnost še vedno prisotna in da bodo za trajno rešitev potrebni obsežna geotehnična sanacija ter zaščitni ukrepi.

Reševalna akcija je bila zaradi nevarnosti, da se bo stavba, ki delno visi nad razpokano površino, strgala z ostankom pobočja, zelo zahtevna. Gasilci so morali najprej podrobno proučiti tlorise in notranje fotografije knjižnice, nato pa delovno območje opremiti z droni in laserskimi senzorji, ki so jim omogočili spremljanje najmanjših premikov ter stabilnosti konstrukcije. Kot je povedal poveljnik gasilske brigade iz Caltanissette Salvatore Cantale, je bila akcija videti kot bančni rop: hitrost in natančnost sta bili ključnega pomena, saj so imeli gasilci le kratke intervale, v katerih so lahko varno vstopili v ogrožene prostore in izvlekli police s knjigami. Kljub temu večina knjig ostaja ujeta v nevarnem podzemnem delu knjižnice, ki ga trenutno ni mogoče varno doseči. Uradniki preučujejo možnost uporabe posebnih robotskih sistemov za prihodnje izkopavanje, a trenutno takšna oprema v bližini ni na voljo.

Zemeljski plaz se je sprožil 25. januarja po večdnevnem močnem deževju, kar je povzročilo razpad terena in odtrgalo velik del pobočja. Zaradi rušenja tal so morali varnostni organi evakuirati več kot 1500 prebivalcev iz domov v bližini razpokane površine. Geologi opozarjajo, da ta del Sicilije že dlje trpi zaradi geološke nestabilnosti zaradi svoje ilovnate in erozijsko dovzetne podlage — plazovi in premiki tal so se zgodili že v preteklosti, vključno s podobnimi dogodki pred več desetletji. Trenutna razpoka in strukturne poškodbe so tako del širšega problema, ki ga je poslabšalo letošnje ekstremno vreme.

Zasebna knjižnica Angelo Marsiano je polna dragocenih knjig, ki jih rešujejo iz nje. FOTO: FB/knjižnica Angelo Marsiano
Zasebna knjižnica Angelo Marsiano je polna dragocenih knjig, ki jih rešujejo iz nje. FOTO: FB/knjižnica Angelo Marsiano

Stavbi, v kateri je knjižnica, so šteti dnevi. FOTO: FB/knjižnica Angelo Marsiano
Stavbi, v kateri je knjižnica, so šteti dnevi. FOTO: FB/knjižnica Angelo Marsiano

Več iz teme

Sicilijareševanjeknjižnicaplaz
ZADNJE NOVICE
14:45
Novice  |  Slovenija
NAFTNI DERIVATI

Gorivo dražje že v torek? Vlada mirí: Zalog imamo za 103 dni, pripravljeni smo na ukrepanje

Dobava naftnih derivatov v Slovenijo trenutno poteka brez motenj, zagotovljena je za naslednjih 14 dni.
3. 3. 2026 | 14:45
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
TRADICIJA

Rezanci za dolgo življenje, ribe za obilje

V New Yorku so proslavili kitajsko novo leto.
3. 3. 2026 | 14:35
14:25
Bulvar  |  Tuji trači
NEOZDRAVLJIV RAK

Zvezdnik kultnega filma razkril hudo diagnozo, a pravi: »Ne iščem pomilovanja«

Pojasnil je, da o tem ne želi govoriti javno, a je informacijo delil, ker bodo morali nekateri njegovi poklicni načrti počakati.
3. 3. 2026 | 14:25
14:15
Novice  |  Svet
VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

Američani zahtevajo vpoklic Barrona Trumpa v vojsko, a reši ga lahko tole zdravstveno opravičilo

Barron je visok kar 206 centimetrov, kar bi ga lahko uvrstilo med previsoke za določene vojaške naloge.
3. 3. 2026 | 14:15
14:13
Novice  |  Svet
NA SICILIJI

Ne, to ni bančni rop, ampak reševalna akcija

V vasici tik nad robom prepada so na varno spravili tudi redke in dragocene knjige.
3. 3. 2026 | 14:13
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Zamaskirani vlomilci vdrli v hišo: domačina presenetili med spanjem!

Policisti zadevo intenzivno preiskujejo.
3. 3. 2026 | 14:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BRDA

Kam na nepozaben izlet za konec tedna?

V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
27. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki