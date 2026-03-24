MUSLIMANSKI PRAZNIKA

Nebo nad Indonezijo so preplavili baloni

Muslimanski praznik bajram popestrijo z barvito floto. Vsak vzorec ima svoj pomen, vsak balon svojo zgodbo.
Vsaka poslikava ima svoj pomen. FOTOGRAFIJI: Devi Rahman/Afp
A. J.
 24. 3. 2026 | 13:10
V Indoneziji so konec tedna ob koncu svetega meseca ramazan nebo preplavili pisani baloni. Dih jemajoč prizor že desetletja zaznamuje regijo Wonosobo, kjer tako praznujejo bajram. Tradicija sega v 50. leta prejšnjega stoletja, danes pa je prerasla v spektakel, ki privablja turiste z vsega sveta. Pisani baloni, ki se dvigajo nad pokrajino, so prave umetnine. Izdelujejo jih ročno, pogosto iz papirja, in okrasijo s tradicionalnimi indonezijskimi motivi. Vsak vzorec ima svoj pomen, vsak balon pa nosi svojo zgodbo in pečat skupnosti, ki ga je ustvarila.

Baloni so z vrvmi privezani na tla, zaradi varnosti zračnega prometa pa ne smejo preseči višine 60 metrov. A to ne zmanjša čarobnosti dogodka. Ko se na stotine balonov dvigne nad zelene ravnice, nastane prava barvna simfonija. Ljudje obstanejo, fotografi lovijo popoln trenutek, otroci pa z odprtimi usti zrejo proti nebu. Festival traja teden dni in poteka na več lokacijah po regiji, letos od 22. do 29. marca na kar 23 prizoriščih. Poleg balonov dogajanje spremljajo kulturne prireditve, glasbeni nastopi in stojnice z lokalno kulinariko, ki obiskovalcem ponujajo vpogled v bogato tradicijo osrednje Jave. Vrhunec letošnje prireditve organizatorji napovedujejo za 29. marec ob 6. uri zjutraj, letos sodelujejo tudi udeleženci iz Brazilije, Mehike, Kolumbije, Salvadorja, Argentine in Francije, kar dogodku daje še dodaten pomen.

Prizor je prava paša za oči.

Zaradi varnosti zračnega prometa ne smejo preseči višine 60 metrov.

Gre za praznik veselja, hvaležnosti in skupnosti

Bajram je eden največjih muslimanskih praznikov. Gre za praznik veselja, hvaležnosti in skupnosti. Na ta dan se verniki zjutraj zberejo pri skupni molitvi, nato pa praznujejo z družino, sorodniki in prijatelji. Pomemben del praznika je dobrodelnost – pomagati morajo revnejšim, da lahko tudi oni praznujejo.

