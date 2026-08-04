Nebo nad Kapadokijo prekrili pisani baloni, tudi velikanski kit

Nebo nad Kapadokijo se je v nedeljo spremenilo v velikansko pisano platno. Na sklepni dan 7. mednarodnega festivala balonov so se nad znamenitimi dolinami in skalnimi stolpi dvignili baloni iz Turčije in številnih drugih držav. Štiridnevni festival, ki ga pripravlja turško ministrstvo za kulturo in turizem, je potekal od 30. julija do 2. avgusta. Obiskovalci niso občudovali le običajnih balonov. Nad Göremejem so zaplavali velikanska hobotnica, sova, klovn, piščanec, volk, raca, papiga, raketa, srce in celo planet Zemlja. Zvečer so organizatorji pripravili še svetlobne predstave, pri katerih so piloti na območju muzeja na prostem Paşabağ prižigali gorilnike in osvetljevali balone.

Balon v obliki kita je zasnovala šestošolka Bengi Serra Kaya.

Na festivalu je sodelovalo 35 balonov iz Turčije, ZDA, Francije, Velike Britanije, Belgije, Nizozemske, Brazilije, Slovaške, Avstrije in Poljske. Družbo so jim delali tudi številni komercialni baloni, ki nad Kapadokijo vzletajo skoraj vsak dan. »Ko nebo okrasimo z baloni posebnih oblik, nastane neverjeten spektakel,« je bil ponosen predstavnik organizatorja Mehmet Halis Aydoğan. Zanimanje za festival iz leta v leto narašča, število sodelujočih pa morajo zaradi že tako gostega balonarskega prometa omejevati.

Posebno zgodbo je letos napisal balon v obliki kita. Zasnovala ga je šestošolka Bengi Serra Kaya, ki je z risbo zmagala na otroškem natečaju Moj sanjski balon. Njeno zamisel so nato zares izdelali, velikanski kit pa je med festivalom prvič poletel nad Kapadokijo. Spektakularno kuliso so balonom ponudili znameniti »vilinski dimniki«, doline in v skale izklesana naselja. Narodni park Göreme in skalna območja Kapadokije so zaradi izjemne prepletenosti naravnih oblik in človeške zgodovine uvrščeni na Unescov seznam svetovne dediščine.