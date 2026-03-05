Nečakinja Donalda Trumpa trdi, da pozna »pravi razlog«, zakaj je napadel Iran (VIDEO)

79-letni predsednik ZDA Donald Trump je trdil, da obstajajo štirje glavni razlogi za odločitev ZDA, da skupaj z Izraelom izvedejo uničujoče udare na to državo. V ponedeljek, 2. marca, je navedel cilje, kot so uničenje iranskega jedrskega programa, raketnih zmogljivosti in mornarice ter »zagotovitev«, da država »ne bo mogla nadaljevati oboroževanja, financiranja in vodenja terorističnih vojska zunaj svojih meja«. Vendar pa Mary Lea Trump trdi, da »obstaja le en razlog in le en razlog« za napad njenega strica na Iran.

Čeprav si delita priimek in krvno povezavo, Mary ne deli istih ideologij kot njen kontroverzni stric in je odprta kritičarka njegovega delovanja. Psihologinja, avtorica in politična komentatorka, stara 60 let, je hči Donaldovega pokojnega starejšega brata, Freda Trumpa ml., ki je umrl zaradi srčnega napada leta 1981. Mary vodi tudi YouTube kanal z naslovom Mary Trump Media, kjer objavlja »politične poglobitve in brutalne razpoke Trumpovega režima«. V opisu kanala piše: »Donald Trump je mogoče znan kot avtoritarni prevarant, ki ruši državo iz Ovalne pisarne. Mary Trump ga pa pozna kot svojega prekletega izgubljenega strica. Ta kanal je tam, kjer lažne novice umirajo.«

V enem svojih zadnjih videoposnetkov, ki ga je delila v torek, 3. marca, je Mary analizirala odločitve svojega strica za napad na Iran in pojasnila, da meni, da je »napovedal vojno, da bi rešil samega sebe«. V skoraj devetminutnem posnetku je najprej navedla vrsto neizpolnjenih obljub Donalda Trumpa od začetka mandata, kot so zamenjava zakona o dostopni zdravstveni oskrbi in končanje štiriletne ruske invazije na Ukrajino. »Nič od tega ni bilo uresničeno,« je dejala in opisala kot »absurdno«, da se Donald označuje za »predsednika miru«.

»Nadalje Donald zdaj pravi, da je med vikendom napovedal vojno Iranu, deloma zato, ker država razvija jedrsko orožje, ki bi lahko kmalu doseglo ameriško domovino,« je dodala. »Donald je tudi nakazal, da naj bi bila ta vojna, v kateri smo zdaj, zaradi spremembe režima v Iranu. Iranski ljudje so dolgo in grozljivo trpeli pod kruto in represivno teokracijo, ki je trenutno na oblasti. Zaslužijo si biti svobodni in imeti možnost odločati o svojem sistemu vladanja. A človek, ki bombardira njihovo državo, jih ne zanima in nima načrta, da bi ustvaril pogoje, v katerih bi lahko postali svobodni ali podprl prizadevanja za alternativo trenutnemu režimu.«

»On je v težavah in to ve«

Mary trdi, da se njen stric ne zanima »za prihodnost iranskega ljudstva« in da »za to ni nobenega načrta«. »Donald povzroča uničenje in nato pričakuje, da drugi pospravijo ruševine njegovega delovanja,« je dodala. »Tu smo zdaj v vojni po njegovi izbiri, z Iranom – brez soglasja ameriškega ljudstva, brez avtorizacije kongresa,« je pojasnila.

Mary je razložila, da je po njenem mnenju pravi motiv njenega strica en sam: »On je v težavah in to ve. To ni zgolj poskus spremembe teme, kar bi bilo seveda že dovolj slabo. To je, da prepreči, da bi svet spoznal, kako nesposoben, izprijen in kompromitiran prevarant je. Gre za njegovo nepojmljivo obupanost, da se izogne ponižanju. Donald Trump nas je pognal v vojno na pobudo Savdske Arabije in Izraela. A to ne bi bil dovolj razlog, če se ne bi hkrati poklopil z njegovim lastnim interesom.«

O naraščajočem številu žrtev po Bližnjem vzhodu je Mary dodala: »Vse zaradi tega, ker je Donald obupano šibek človek, ki potrebuje odvračanje pozornosti, tako kot potrebuje nekaj, da okrepi svojo propadajočo sposobnost čutiti moč. To je težka pot za najslabšega človeka, kar sem jih kdaj poznala. Pa vendar mu je bilo dovoljeno, da po njej hodi vse življenje – celo njegovo bedno, nesmiselno in sebično življenje,« je zaključila, poroča LADbible.