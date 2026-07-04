Nekateri iz Bruslja bi SDS kar izključili, Janša ima zanje sporočilo

Nedavno smo poročali, da bo politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu zaradi pomanjkljive delovne etike iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa (EPP/SDS), kar je STA izvedela iz virov v Evropskem parlamentu.

V zvezi z izključitvijo Grimsa so se danes na družbenem omrežju X oglasili z Naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu (S&D). »Napovedana poteza EPP, da zaradi povezav s skrajno desnico izključi evropskega poslanca Grimsa – tesnega Janševega zaveznika – je dobrodošla novica,« so zapisali. Ob tem se sprašujejo, »ali gre res za osamljen primer?«.

»Kot smo opozorili v naši Ljubljanski deklaraciji, mora EPP za obrambo Evrope pred skrajno desnimi silami, ki so naklonjene Trumpu, iz svojih vrst izključiti celotno Janševo stranko,« so zapisali in pozvali EPP, naj se pogleda v ogledalo. »Njeno podobo vse bolj oblikujejo skrajno desni politiki v njenih lastnih vrstah, ki skupino potiskajo vse bolj v desno,« so še zapisali na družbenem omrežju X. Njihov zapis je videl slovenski premier Janez Janša, ki jim je hitro povedal svoje mnenje. Dejal jim je, da bodo v desetih letih samo še spomin. »Slab. Adijo,« je zaključil.