Nekdanja misica Trumpa obtožila posilstva: »Zgrabil me je od zadaj, krvavela sem« (FOTO)

Nekdanja švicarska misica in manekenka Beatrice Keul je ameriškega predsednika Donalda Trumpa obtožila posilstva, ki naj bi se zgodilo novembra 1993 v hotelu Plaza v New Yorku. Njeno pričevanje je del novega poročila, ki so ga v ponedeljek objavili demokratski člani odbora za pravosodje ameriškega predstavniškega doma. Keulova je Trumpa že pred časom obtožila spolnega napada, zdaj pa je kongresnim sodelavcem opisala še podrobnosti domnevnega posilstva. Kot je povedala, naj bi jo Trump zgrabil od zadaj in jo nasilno posilil. Po napadu naj bi imela modrice po več delih telesa, prav tako naj bi krvavela.

Obljubljal naj bi ji vizum in študij

Keulova je bila v času domnevnega napada stara 24 let. V ZDA je pripotovala zaradi udeležbe na lepotnem tekmovanju American Dream Pageant, pri katerem je sodeloval tudi Trump. Na kosilu za novinarje je spoznala bodočega ameriškega predsednika, ki naj bi ji obljubil pomoč pri pridobitvi ameriškega vizuma in vpisu na Univerzo New York. Pri tem je omenil svojega znanca Paola Zampollija, dolgoletnega Trumpovega sodelavca, ki je do nedavnega opravljal funkcijo v njegovi administraciji.

Na istem dogodku je Keulova po lastnih besedah spoznala tudi pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina. Ta naj bi ji povedal, da je organiziral številne zabave s Trumpom. Pozneje istega dne naj bi jo Trump povabil v apartma hotela Plaza na Manhattnu, kjer naj bi se zgodil napad. Po njenih navedbah ji je Trump nato naročil, naj o dogodku nikomur ne govori. Ob tem naj bi ji ponovno obljubil pomoč pri pridobivanju vizuma in nadaljevanju študija.

Keulova trdi tudi, da po domnevnem napadu ni mogla zapustiti lepotnega tekmovanja, saj so ji ob prihodu odvzeli potni list. Po vrnitvi v Švico je zavrnila povabilo na drugo Trumpovo lepotno tekmovanje na Havajih.

Bela hiša vse zanika

Bela hiša je obtožbe odločno zavrnila. Njena tiskovna predstavnica Lauren Bis je sporočila, da je bil Trump povsem oproščen vsakršne odgovornosti, povezane z Epsteinom. Poročilo demokratov je označila za politično motiviran poskus preusmerjanja pozornosti pred ameriškimi kongresnimi volitvami. Ameriška revija Time ob tem poudarja, da navedb Keulove ni mogla neodvisno preveriti. Trump zaradi njenih obtožb ni bil kazensko obsojen.

Novo poročilo, objavljeno 26. oktobra, obravnava pričevanja in navedbe enajstih žensk. Pet jih je Trumpa neposredno obtožilo posilstva ali spolnega napada v okoliščinah, povezanih z Epsteinom. Demokrati so v dokument vključili tudi očitke proti Zampolliju, ki naj bi mladim manekenkam pomagal pri pridobivanju ameriških vizumov pred njihovimi srečanji z Epsteinom. Zampolli se tudi sam sooča z ločeno civilno tožbo zaradi domnevnega posilstva in spolnega napada.

V poročilu se pojavljajo še trditve o tem, kdo je leta 1998 predstavil Trumpa njegovi bodoči ženi Melanii Trump. Čeprav je Zampolli doslej zatrjeval, da ju je spoznal prav on, naj bi po pričevanjih dveh oseb to storil Epstein. Te navedbe niso neodvisno potrjene.

Vodilni demokrat v kongresnem odboru za pravosodje Jamie Raskin je ameriško pravosodno ministrstvo pozval k imenovanju neodvisnega posebnega tožilca, ki bi preiskal navedbe iz poročila in morebitno prikrivanje dokazov.