Nekdanji Dragićev trener v šoku! Njegova vila zgorela do tal. Posnetki so grozljivi (VIDEO)

Trener Miami Heat Erik Spoelstra se je v sredo zvečer vrnil z gostovanja ekipe v severnoameriški košarkarski ligi NBA v Denverju in ugotovil, da je njegov dom na Floridi zajel požar, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Trajalo je osem ur, da so ga gasilci pogasili. Spoelstra je bil trener, ko je slovenski as Goran Dragić igral za Miami.

Obvestilo, da gori v hiši v prestižni soseski Coral Gables, so prijavili v četrtek ob 4.36 zjutraj, so sporočili iz gasilske službe Miami-Dade.

"Ko smo prišli na kraj, je so zublji segali že višje od dreves," je dejala poveljnica gasilskega reševalnega bataljona Miami-Dade Victoria Byrd.

Ko je izbruhnil požar, v hiši ni bilo nikogar in ni bilo poročil o poškodovanih ali smrtnih žrtvah.

Heat so v sredo zvečer končali štiri tekme v gosteh s porazom proti Denverju. Čarterski let ekipe je pristal na letališču v Miamiju približno 35 minut po tem, ko so se gasilci odzvali na požar.

Videoposnetek, posnet na kraju dogodka v četrtek zjutraj, prikazuje Spoelstro, ki so ga prejšnji mesec imenovali za selektorja ameriške reprezentance, kako opazuje gasilce, ki gasijo plamene, ki so zajeli hišo s petimi spalnicami.

"Ob prihodu so enote ugotovile, da so plameni zajeli celotno hišo, vdrla pa se je tudi streha," je dejal Byrd in dodal, da vzrok požara še preiskujejo.

Petinpetdesetletni Spoelstra je bil pomočnik glavnega trenerja ameriške reprezentance na lanskih olimpijskih igrah v Parizu.

Bil je pomočnik trenerja ekipe Heat, ki je leta 2006 osvojila naslov prvaka lige NBA, in je kot glavni trener vodil Miami do naslovov v letih 2012 in 2013.

Heat bodo na naslednji tekmi v ligi NBA gostili Charlotte Hornets. Iz ekipe so sporočili, da bo tekmo vodil Spoelstra.

"Hvaležni smo, da v požaru v rezidenci trenerja Spoelstre danes zjutraj ni bil nihče poškodovan," so v izjavi zapisali pri Heatu. "Naše misli, molitve in vsa naša pomoč so v tem času s Spoomom in njegovo družino."