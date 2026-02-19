Nekdanji princ Andrew pridržan na svoj rojstni dan: v javnost so pricurljale prve fotografije, oglasil se je tudi kralj Charles (FOTO)

Andrew Mountbatten Windsor, nekdanji britanski princ, je bil pridržan na podlagi suma zlorabe uradne javne funkcije, poroča Večernji list. Pridržanje je bilo izvršeno v jutranjih urah na njegovem domu Wood Farm, na kraljevem posestvu Sandringham v grofiji Norfolk, ravno na njegov šestinšestdeseti rojstni dan. Policijska vozila in pripadniki policije v civilu so okoli osme ure zjutraj prispeli na posestvo, nato pa so preiskovalci opravili preiskave tudi na drugih naslovih, vključno z naslovom v grofiji Berkshire, kjer so po uradnih navedbah prav tako izvajali hišne preiskave.

Domnevne povezave z Jeffreyjem Epsteinom

Pridržanje temelji na sumu, da je Andrew v času, ko je zastopal Združeno kraljestvo na mednarodnih gospodarskih misijah, posredoval zaupne informacije in uradna poročila Jeffreyju Epsteinu. O tem pričajo elektronska sporočila in dokumenti, ki so se znašli med tako imenovanimi Epsteinovimi dosjeji, obsežno zbirko gradiva, ki ga je ameriški pravosodni sistem objavil v okviru preiskav o spolnih zlorabah in trgovini z ljudmi.

Kombinacija arhivskih fotografij prikazuje britanskega princa Andrewa ter Jeffreyja Epsteina, s katerim naj bi bil princ v preteklosti povezan. FOTO: AFP

V svojem neuradnem odzivu in že v preteklosti je Andrew domnevna dejanja vztrajno zanikal ter poudarjal, da nikoli ni zlorabil položaja. Kljub temu so razkritja znova odprla občutljivo vprašanje njegovih stikov z Epsteinom, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi spolnih kaznivih dejanj, ter razmerja med zasebnimi povezavami in uradnimi dolžnostmi, ki jih je opravljal v imenu države. V javnosti so se tako znova okrepili pozivi k popolni razjasnitvi vseh okoliščin in k odgovornosti, če bi se izkazalo, da je bilo zaupanje javnosti kakorkoli zlorabljeno.

Arhivska fotografija, ki jo je 30. januarja 2026 objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje v okviru dokumentov o Jeffreyju Epsteinu, prikazuje nekdanjega britanskega princa Andrewa na neznani lokaciji. FOTO: AFP

Oglasil se je tudi kralj Charles III, ki je poudaril neodvisnost pravosodja

Charles III je v kratki izjavi poudaril, da mora pravosodje delovati neodvisno in brez vsakršnih pritiskov ter da se bo kraljeva hiša v celoti podredila zakonskim postopkom. Premier Keir Starmer je ob tem spomnil na temeljno načelo britanskega pravnega reda, po katerem nihče ni nad zakonom, ne glede na svoj položaj ali pretekle nazive ter zagotovil, da bodo pristojni organi primer preiskali temeljito in nepristransko.

Po pridržanju se je oglasil tudi kralj Charles III in poudaril neodvisnost pravosodja. FOTO: AFP

Policija Thames Valley, ki vodi preiskavo, je v uradnem sporočilu za javnost pojasnila, da se pridržani moški v šestdesetih letih še vedno nahaja v policijskem varstvu, pri čemer zaradi nacionalnih smernic in zaščite postopka njegove identitete uradno ne razkrivajo. Obenem so opozorili, da gre za aktiven primer, zato pozivajo k previdnosti pri poročanju, saj bi preuranjene ali nepreverjene informacije lahko vplivale na nadaljnji potek sodnega postopka.