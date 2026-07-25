Nekdanji šef hrvaškega smučanja v vse večjih težavah: računalnik razkril domnevne goljufije, ki naj bi trajale 25 let (FOTO)

Vedranu Pavleku, nekdanjemu vodji Hrvaške smučarske zveze (HSS), ki se je zaradi suma izčrpavanja denarja iz HSS konec aprila letos znašel v priporu, in sicer v Kazahstanu, kamor je pobegnil iz Turčije, ne kaže prav dobro. Razlog za to tiči v računalniku, ki so mu ga zasegli turški policisti, ko je še bival v enem od tamkajšnjih luksuznih hotelov. Ko so ga nato v roke po diplomatski pošti prejeli hrvaški preiskovalci, so se jim ob pregledu vsebine, ki obsega kar 122.000 dokumentov, zasvetile oči. Gre za pravo Pandorino skrinjico, saj so se jim, kot je včeraj poročal hrvaški portal 24sata.hr, razkrile goljufije, ki so trajale več kot desetletje in stale več kot deset milijonov evrov.

Damirja Šegoto so policisti pridržali v četrtek zjutraj. FOTO: Darko Tomas/cropix

Poleg tega sta bili razkriti še dve imeni. To sta Damir Šegota in Siniša Krajač. Šegoto, direktorja olimpijskega programa pri Hrvaškem olimpijskem komiteju (HOK), so policisti aretirali v četrtek zjutraj. Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) je medtem preiskal tudi dom generalnega sekretarja HOK Krajača, a ga, tako portal, niso aretirali. S pregledom računalnika so preiskovalci Uskoka ugotovili, da pranje denarja v smučarski zvezi ni trajalo 11, temveč 25 let. Celotna »operacija« pa se je domnevno začela leta 2001. Preiskovalci so menda še odkrili, da sta denar od Pavleka prejela Šegota in Krajač. Po pisanju hrvaških medijev naj bi Šegota od Pavleka prejel okoli 160.000 evrov.