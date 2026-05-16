Nekdanji sodelavki potožila: »Moja noseča hči umira, zdravljenje je grozljivo drago« Resnica vse šokirala

Da bi prišla do denarja, si je 53-letnica v Italiji izmislila družinsko tragedijo. Rekla je, da ima hudo bolno hčerko, ki je obenem tudi noseča, ter da nujno potrebuje zdravljenje v Švici. Med februarjem in marcem 2026 je 53-letnica nekdanji sodelavki, s katero je delala v hotelu v italijanski regiji Južna Tirolska, poslala sporočilo, v katerem je zapisala, da ne more plačati bolnišničnega zdravljenja v višini 1700 evrov. Ženska ji je takrat iz sočutja nakazala določen znesek.

S pomočjo umetne inteligence ponaredila fotografije pogreba

Dogajanje je doseglo vrhunec, ko je dejala, da je njena hči umrla. Hkrati je zatrjevala, da je vnuk preživel, in je zahtevala še več denarja, da bi poravnala bolnišnične stroške, poroča Italy24.news.

Da bi bila zgodba videti bolj resnična, je ženska s pomočjo umetne inteligence ponaredila fotografije pogreba hčere in prezgodaj rojenega dojenčka. Uporabila je fotografije pogrebnega podjetja, za otroka pa je prenesla fotografije s spleta. Vse je prišlo na dan, ko je eden od sorodnikov posumil v celotno zgodbo in fotografije našel na internetu.

Izpuščena na prostost

Potem ko je žrtev podala prijavo, so karabinjerji v sodelovanju z banko preiskali tok denarja. Ugotovili so finančno škodo v višini 1550 evrov. Ko so jo soočili z dokazi, 53-letnica je priznala, da ji je šlo izključno za denar. Obtožena je bila prevare, vendar jo je državno tožilstvo pri deželnem sodišču v Bolzanu izpustilo na prostost.