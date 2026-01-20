  • Delo d.o.o.
KALIFORNIJA

Nekoč prestižne soseske leto po požarih samevajo

Veliko prebivalcev losangeleških predmestij je še vedno brez doma.
V nekdaj slikovite soseske se življenje še ni vrnilo. FOTO: Mike Blake/Reuters
V nekdaj slikovite soseske se življenje še ni vrnilo. FOTO: Mike Blake/Reuters
A. B.
 20. 1. 2026 | 08:31
Sedmega januarja je minilo že leto dni od začetka uničujočih požarov po predmestjih ameriškega mesta Los Angeles. V njih je umrlo 31 ljudi, škoda, ki jo je ognjena stihija povzročila, pa je velikanska. Več deset tisoč ljudi je ostalo brez doma. In še danes ga nimajo, saj oblasti v tem času niso prav veliko naredile v smeri, da bi se lahko vrnili v svoje soseske. Ob obletnici so se tako mnogi zbrali v do tal požgani soseski Pacific Palisades in v rokah držali transparente, na katerih so vlado ameriške zvezne države Kalifornija opozarjali: »Pustili so nas goreti!«

Za opustošenje naj bi bil odgovoren 29-letni taksist.

Škoda je ocenjena na 250 milijard dolarjev (215,09 milijarde evrov). V dneh po izbruhu požarov so bili tarča kritik demokratska županja Karen Bass, guverner Kalifornije Gavin Newsom in poveljnica gasilcev Kristin Crowley. Obtožili so jih slabega odziva in neustreznega obveščanja prebivalcev. Bassova je denimo pred uničujočimi požari zmanjšala letni proračun gasilske enote za približno 17 milijonov dolarjev. Prvotne obljube oblasti, da prebivalci ne bodo ostali sami, se tako niso uresničile. Obnova napreduje počasi, prizadeti prebivalci nekoč slikovitih sosesk pa svoje nepremičnine izgubljajo zaradi špekulantov.

Prizadeti so bili tudi Josh Lederer in njegova družina. Od požarov so se petkrat preselili in se zaradi spora z zavarovalnico še vedno ne morejo vrniti v svoj prvotni dom. Lederer je za Los Angeles Times povedal: »Pričakujete, da vas bo mesto v sili zaščitilo – mi pa nismo imeli nikogar.« Edino, kar si družina želi, je, da bi lahko spet živeli kot nekoč. Za požare, ki jih Kalifornijčani ne pomnijo, naj bi bil odgovoren 29-letni taksist Jonathan R. V priporu je od oktobra. V primeru, da bo spoznan za krivega, mu po poročanju New York Posta grozi do 45 let zapora. Prvi požar je izbruhnil 7. januarja zjutraj. Do 9. januarja se je razvilo pet večjih, zadnji so bili pogašeni šele 31. januarja.

