Neljuba najdba v hrvaškem morju: našli ogromno eksploziva in streliva

Na Hrvaškem so iz Jadranskega morja na območju, kjer v Pulju obnavljajo valobran, v minulih tednih našli in uničili okoli 1142 kosov različnih eksplozivnih sredstev in 4000 kosov streliva. Operacijo so specializirane policijske enote izvajale od 11. maja, so sporočili iz istrske policijske uprave. Eksplozivna sredstva in strelivo so nadzorovano uničili na bivšem vojaškem poligonu Marlera pri Ližnjanu.

Med uničenimi eksplozivnimi sredstvi je policija izpostavila dve ameriški letalski bombi 500 LB, ki sta tehtali po 250 kilogramov in sta bili brez detonatorja. Našli in uničili so tudi 819 kosov topniškega streliva, 11 protipehotnih min in 92 kilogramov eksploziva TNT.

Policija je ob tem objavila navodila za primer najdbe eksplozivnih sredstev v morju. V vseh primerih občanom svetuje, da z najdbo seznanijo policijo. Če eksplozivno napravo opazijo v morju s plovila ali med potapljanjem, policija svetuje, da položaj zabeležijo z navigacijskim sistemom GPS, po možnosti tudi z bojo, in obvestijo policijo. Če se eksplozivna naprava ujame v ribiško mrežo ali jo dvignejo na palubo, je treba plovilo ustaviti, eksplozivne naprave pa se ne sme vrniti v morje, da ne bi prišlo do njene eksplozije ali prevrnitve plovila.