  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VARNOST V EVROPI

Nemčija se pripravlja na vojno: med prvimi možnimi tarčami je Berlin

Zaupni vojaški dokumenti razkrivajo scenarije obrambe, v katerih država usklajuje civilne in vojaške strukture ter prehaja v obdobje najresnejših strateških priprav po koncu hladne vojne.
Fotografija je simbolična. FOTO: AFP
Fotografija je simbolična. FOTO: AFP
Kaja Grozina
 1. 1. 2026 | 08:44
2:43
A+A-

Nemčija se v zadnjem obdobju sooča s povečanim številom digitalnih napadov, sabotažnih poskusov in sistematičnih kampanj dezinformiranja, kar po oceni vojaških strokovnjakov ne deluje več kot skupek nepovezanih dogodkov, ampak kot del širše strategije pritiska. Analitiki opozarjajo, da bi takšne hibridne operacije lahko služile kot uvod v vojaško eskalacijo, zato država pospešeno prilagaja svoje obrambne scenarije in varnostne protokole znotraj zveze Nato. Berlin je namreč v zadnjih letih postal eno ključnih logističnih središč zavezništva, predvsem zaradi svoje geografske lege in razvite prometne infrastrukture, ki bi v primeru večjega spopada služila kot glavni tranzitni koridor za premik vojaških enot in opreme proti vzhodu. Prav ta strateška vloga pa Nemčijo postavlja v položaj države, ki bi bila v morebitnem konfliktu med prvimi izpostavljena udarcem, saj bi nasprotnik skušal ohromiti tako vojaško kot civilno hrbtenico države.

Fotografija je simbolična. FOTO: AFP
Fotografija je simbolična. FOTO: AFP

Nekdanji notranji minister je Nemčijo opisal kot vsakodnevno tarčo hibridnega bojevanja

Nemčija naj bi bila v zgodnji fazi vojne izpostavljena napadom z orožjem dolgega dosega, pri čemer cilji ne bi bili omejeni zgolj na vojaške objekte, ampak tudi na ključne državne sisteme, poroča hrvaška Slobodba Dalmacija. Dokument predvideva, da bi bili prometni vozli, železniške povezave, energetska omrežja, telekomunikacijski sistemi in zdravstvene ustanove med najbolj izpostavljenimi segmenti, saj so nepogrešljivi za delovanje države in vojaško podporo zaveznikom. Načrt, znan pod imenom Operativni plan za Nemčijo, opisuje pet zaporednih faz stopnjevanja konflikta, ki se začnejo s prepoznavanjem groženj in odvračanjem, nadaljujejo z vzpostavitvijo nacionalne obrambe, nato pa preidejo v kolektivno delovanje znotraj zveze Nato, intenzivno vojaško fazo in nazadnje obdobje povojne stabilizacije ter obnove. Po uradnih ocenah se Nemčija trenutno nahaja v prvi fazi, ki vključuje krepitev obveščevalnih kapacitet, koordinacijo med državnimi organi in izboljševanje zaščite kritičnih sistemov. V zadnjih mesecih so nemške oblasti večkrat potrdile, da država postaja vse bolj izpostavljena delovanju tujih obveščevalnih služb, kibernetskim vdorom in kampanjam vplivanja, ki ciljajo tako na politične institucije kot na javno mnenje. Nekdanji notranji minister je Nemčijo opisal kot vsakodnevno tarčo hibridnega bojevanja, kar odraža spremenjeno varnostno realnost v Evropi po začetku ruske invazije na Ukrajino pred skoraj štirimi leti.

Fotografija je simbolična. FOTO: AFP
Fotografija je simbolična. FOTO: AFP

Več iz teme

vojnaNemčijaNatooperativni plan
ZADNJE NOVICE
12:08
Novice  |  Slovenija
STATISTIKA

Ali ste vedeli: 93 % Slovencev se vsaj enkrat na mesec počne tole, ste med njimi?

Zdravje, manj alkohola, manj kajenja, več branja: Surs je zbral podatke, ki pokažejo, kako v resnici živimo.
1. 1. 2026 | 12:08
12:01
Bulvar  |  Šokkast
REKORDERJI

To so lanski rekorderji: Strel, Plestenjak, Vunjak, sestri Potrebuješ in še ... (VIDEO)

Kdo bi si mislil, da se bodo ta imena, kdaj znašla na skupnem seznamu.
1. 1. 2026 | 12:01
11:48
Novice  |  Slovenija
ROJENA V LJUBLJANI

Prvi otrok leta 2026 v Sloveniji je deklica Sara, rodila se je dve minuti po polnoči

Prvi deček v letošnjem letu se je rodil ob 1.40 v Brežicah.
1. 1. 2026 | 11:48
11:20
Novice  |  Slovenija
IZNAJDLJIVI

Za prve pice so Primorci origano in artičoke švercali iz Trsta

Pred pol stoletja so na Obali spekli prvo pico, danes je ta slavna jed prava piranska dediščina.
1. 1. 2026 | 11:20
11:04
Novice  |  Slovenija
E-VINJETA

Vinjete za obalno štiripasovnico niso več potrebne

Vlada je v začetku decembra hitri cesti Škofije-Koper in Koper-Izola prekategorizirala v glavni cesti.
1. 1. 2026 | 11:04
11:02
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZNO

V baru s 100 ljudmi prišlo do eksplozije, domnevno umrlo več deset ljudi, več kot sto poškodovanih (VIDEO)

Na posnetkih, ki krožijo po družbenih medijih, je videti požar v baru, kjer je potekalo silvestrovanje.
1. 1. 2026 | 11:02

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki