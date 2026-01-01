Nemčija se pripravlja na vojno: med prvimi možnimi tarčami je Berlin

Nemčija se v zadnjem obdobju sooča s povečanim številom digitalnih napadov, sabotažnih poskusov in sistematičnih kampanj dezinformiranja, kar po oceni vojaških strokovnjakov ne deluje več kot skupek nepovezanih dogodkov, ampak kot del širše strategije pritiska. Analitiki opozarjajo, da bi takšne hibridne operacije lahko služile kot uvod v vojaško eskalacijo, zato država pospešeno prilagaja svoje obrambne scenarije in varnostne protokole znotraj zveze Nato. Berlin je namreč v zadnjih letih postal eno ključnih logističnih središč zavezništva, predvsem zaradi svoje geografske lege in razvite prometne infrastrukture, ki bi v primeru večjega spopada služila kot glavni tranzitni koridor za premik vojaških enot in opreme proti vzhodu. Prav ta strateška vloga pa Nemčijo postavlja v položaj države, ki bi bila v morebitnem konfliktu med prvimi izpostavljena udarcem, saj bi nasprotnik skušal ohromiti tako vojaško kot civilno hrbtenico države.

Fotografija je simbolična. FOTO: AFP

Nekdanji notranji minister je Nemčijo opisal kot vsakodnevno tarčo hibridnega bojevanja

Nemčija naj bi bila v zgodnji fazi vojne izpostavljena napadom z orožjem dolgega dosega, pri čemer cilji ne bi bili omejeni zgolj na vojaške objekte, ampak tudi na ključne državne sisteme, poroča hrvaška Slobodba Dalmacija. Dokument predvideva, da bi bili prometni vozli, železniške povezave, energetska omrežja, telekomunikacijski sistemi in zdravstvene ustanove med najbolj izpostavljenimi segmenti, saj so nepogrešljivi za delovanje države in vojaško podporo zaveznikom. Načrt, znan pod imenom Operativni plan za Nemčijo, opisuje pet zaporednih faz stopnjevanja konflikta, ki se začnejo s prepoznavanjem groženj in odvračanjem, nadaljujejo z vzpostavitvijo nacionalne obrambe, nato pa preidejo v kolektivno delovanje znotraj zveze Nato, intenzivno vojaško fazo in nazadnje obdobje povojne stabilizacije ter obnove. Po uradnih ocenah se Nemčija trenutno nahaja v prvi fazi, ki vključuje krepitev obveščevalnih kapacitet, koordinacijo med državnimi organi in izboljševanje zaščite kritičnih sistemov. V zadnjih mesecih so nemške oblasti večkrat potrdile, da država postaja vse bolj izpostavljena delovanju tujih obveščevalnih služb, kibernetskim vdorom in kampanjam vplivanja, ki ciljajo tako na politične institucije kot na javno mnenje. Nekdanji notranji minister je Nemčijo opisal kot vsakodnevno tarčo hibridnega bojevanja, kar odraža spremenjeno varnostno realnost v Evropi po začetku ruske invazije na Ukrajino pred skoraj štirimi leti.