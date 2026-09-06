Nemčija trepeta pred to nedeljo: mavrične zastave bi izginile iz šol, učenci bi peli himno, otroci prosilcev za azil pa bi šli v ločene razrede (FOTO)

V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije bodo danes deželne volitve, na katerih se skrajno desni Alternativi za Nemčijo (AfD) obeta prepričljiva zmaga. A ker protimigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi ji uspelo oblikovati deželno vlado.

Če bi skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) v Saški-Anhalt prišla na oblast, bi bil to njen največji uspeh v 13 letih njenega obstoja ter tudi velik politični šok za Nemčijo. FOTO: Ronny Hartmann Afp

Visoka podpora AfD na volitvah bi povečala pritisk na kanclerja

Javnomnenjske ankete AfD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, trenutno vladajočim vladajočim krščanskim demokratom (CDU) pa okoli 22 odstotkov. Tretja najmočnejša sila bi bila Levica z okoli 12 odstotki. Petodstotni prag za vstop v deželni parlament naj bi prestopili tudi levosredinska SPD in Zeleni. Visoka podpora AfD na volitvah bi povečala pritisk na kanclerja Friedricha Merza, obenem pa še okrepila AfD.

Če bi skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) v Saški-Anhalt prišla na oblast, bi bil to njen največji uspeh v 13 letih njenega obstoja ter tudi velik politični šok za Nemčijo.

Ta je priljubljena na vzhodu Nemčije, zaradi vse večjega nezadovoljstva Nemcev ob pešanju nemškega gospodarstva pa se krepi tudi na zahodu države. Pričakovati je, da bo prihod AfD na oblast preprečil t. i. požarni zid, načelna zaveza nemških strank, da ne bodo sodelovale s skrajno desno stranko. Levo usmerjeno populistično Zavezništvo Sahre Wagenknecht, ki pa je tako kot AfD protimigrantsko in prorusko, je že dopustilo možnost sodelovanja v vladi z AfD, če bo prišla v parlament.

Kaj zagovarja AfD? Glede vprašanj migracij in identitete je stranka AfD obljubila, da bo že prvi dan začela z izgoni nezakonitih migrantov in zamenjala trenutni promocijski slogan zvezne dežele. Namesto sedanjega slogana »Think Modern« (Razmišljaj moderno) bo novo geslo Saške - Anhalta »Think German« (Razmišljaj nemško), poroča The Guardian. Program stranke vključuje boj proti temu, kar AfD dojema kot protinemško kulturo, ter napovedane načrte za zmanjšanje financiranja medijev, ki veljajo za »služabnike levičarske propagande«. Stranka AfD je napovedala, da bo financirala le umetnost, ki spodbuja nemško nacionalno identiteto. Napovedane so tudi velike spremembe na področju izobraževanja. V šolah bi mavrično zastavo zamenjala nemška zastava, učenci bi prepevali državno himno, otroci prosilcev za azil pa bi obiskovali ločene razrede. Znova bi bilo dovoljeno šolanje na domu, ki je bilo dolgo prepovedano, učni načrt pri zgodovini pa bi spremenili tako, da poudarek ne bi bil več tako močno usmerjen v obdobje nacizma v Nemčiji.

FOTO: Annegret Hilse Reuters

FOTO: Fabrizio Bensch Reuters

Volivci v deželi z 2,1 milijona prebivalcev, ki je po velikosti primerljiva s Slovenijo, bodo lahko svoj glas oddali danes med 8. in 18. uro. Kmalu zatem bodo mediji objavili prve napovedi volilnih izidov. Če bi AfD v Saški-Anhalt prišla na oblast, bi bil to njen največji uspeh v 13 letih njenega obstoja ter tudi velik politični šok za Nemčijo. Prvič po drugi svetovni vojni bi bila namreč skrajno desna stranka na oblasti v kateri od 16 zveznih dežel.