Nemčija znova tarča napada! Le nekaj tednov po napadu z dronom zdaj poskus požiga, je kriva Rusija?

Oblasti na Bavarskem so danes sporočile, da je bilo v bližini nemškega obrambnega podjetja v Münchnu ponoči odvrženih več zažigalnih naprav. Policija sumi, da je šlo za poskus napada. Kmalu po incidentu sta bila pridržana bolgarska državljana. Po besedah tiskovnega predstavnika bavarske kriminalistične policije primer preiskujejo zaradi morebitnega političnega ozadja napada, v katerem so bile na gradbišče pred stavbo obrambnega podjetja odvržene zažigalne naprave, vendar pa niso povzročile večje škode ali poškodb.

Tiskovni predstavnik ni navedel, katero podjetje je bilo tarča. Po poročanju bavarske televizije (BR) se gradbišče nahaja pred sedežem tehnološkega podjetja Rohde & Schwarz. Podjetje je dejavno na področju varnostne tehnologije in komunikacij za vladne agencije in vojsko. Tiskovni predstavnik podjetja Rohde & Schwarz je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da so bile v bližini njihovega sedeža najdene zažigalne naprave, ob tem pa pojasnil, da njihovi prostori niso bili prizadeti. Po navedbah policije so po incidentu na bencinski črpalki aretirali osumljenca, 28-letno žensko in 38-letnega moškega, oba bolgarska državljana. Bolgarsko zunanje ministrstvo je za AFP potrdilo, da sta bila bolgarska državljana pridržana »v okviru preiskave poskusa požiga«.

Incident se je zgodil v času, ko je Nemčija, ključna podpornica Ukrajine v boju proti ruski agresiji, v povečani pripravljenosti zaradi sabotažnih akcij in »hibridnih napadov«, za katerimi naj bi stala Rusija. Napetosti med Moskvo in Berlinom so se ta teden še zaostrile, potem ko je Nemčija v torek uradno obtožila Rusijo, da stoji za napadom z dronom v Leipzigu. Dron z eksplozivom so v začetku avgusta odkrili na letališču v Leipzigu, ki ima ključno vlogo pri prevozu vojaške opreme, med drugim nemške vojske in zaveznikov iz Nata, služi pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines.