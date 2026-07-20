Nemčija zvišala stopnjo varnostne grožnje, minister: »Načrti za napade na državo so jasno vidni«

Nemčija je zaradi povečanega tveganja morebitnih napadov zvišala stopnjo varnostne grožnje na »visoko«, je dejal notranji minister Alexander Dobrindt in opozoril, da obveščevalni podatki kažejo na konkretne načrte za napad na državo.

»To pomeni, da je treba v Nemčiji vedno upoštevati tveganje napada,« je dejal Dobrindt in dodal, da so »načrti za napade na državo jasno vidni«, med možnimi tarčami pa da so infrastruktura, posamezniki in institucije, poroča Reuters. Nemško notranje ministrstvo se ni takoj odzvalo na zahtevo Reutersa za dodatna pojasnila o razlogih za zvišanje stopnje varnostne grožnje.

V Nemčiji je bilo v zadnjih letih sicer več smrtonosnih napadov. Savdski zdravnik je bil prejšnji mesec obsojen na dosmrtno zaporno kazen, ker je decembra 2024 z najetim beemvejem trčil v obiskovalce božičnega sejma v Magdeburgu, pri čemer je bilo ubitih šest ljudi in ranjenih več kot 300. V drugem primeru je nemško sodišče lani sirskega državljana spoznalo za krivega napada z nožem na festivalu v Solingenu leta 2024. Motivirala naj bi ga ideologija Islamske države, v napadu so bili ubiti trije ljudje, ranjenih je bilo deset.