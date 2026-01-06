Nemški center lani zabeležil rekordno število opažanj NLP, koliko je resničnih?

Nemški center za izredne pojave na nebu CENAP je lani prejel rekordno število obvestil o opažanjih domnevnih neznanih letečih predmetov (NLP), je v ponedeljek povedal direktor centra Hansjürgen Köhler. Iz Nemčije, Avstrije, Švice ter drugih držav so jih prejeli 1348, a v nobenem primeru ni šlo za vesoljsko plovilo kake druge civilizacije. Na center, ki ima sedež v Lützelbachu južno od Frankfurta, se lahko obrnejo ljudje, ki želijo pridobiti znanstveno razlago svojih opažanj neznanih letečih predmetov. Lani se jih je na center s tovrstnimi opažanji obrnilo rekordno število, vendar je po ugotovitvah strokovnjakov centra v večini primerov šlo za planete ali zvezde, v nobenem primeru pa niso ugotovili povezav z življenjem v vesolju.

Köhler je povedal, da število prijav vztrajno narašča od leta 2019. Kot je pojasnil, ljudi največkrat zmedejo svetli planeti, kot sta Venera in Jupiter, ter najbolj svetla zvezda na nočnem nebu - Sirij. Poleg tega so mnoge opazovalce neba, ki zgodaj vstajajo, presenetili meteorji. Po Köhlerjevih besedah so lani med drugim več kot 120 opažanj domnevnih NLP prijavili zaradi satelitskih komunikacijskih sistemov Starlink ameriškega milijarderja Elona Muska. Prijavili so jih tudi piloti, ki so bili presenečeni med nočnimi poleti.

Druga opažanja pa so strokovnjaki pripisali ponovnim zagonom raket, ko sonce osvetli izrabljeno gorivo in ustvari nenavadne svetlobne pojave na nočnem nebu. Poleg tega sateliti in deli raket redno spektakularno zgorevajo v atmosferi kot vesoljski odpadki. V zadnjih petih letih se povečuje tudi število opažanj, ki jih je mogoče pripisati poletom brezpilotnih letalnikov, je še povedal Köhler. Dodal je, da so poleg majhnih zasebnih dronov zaznali tudi večje industrijske in policijske drone.