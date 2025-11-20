Nemški kancler Merz užalil Brazilce, to je izjavil

Nemški kancler Friedrich Merz nima sreče, ko gre za izražanje mnenj. Čeprav velja za zadržanega, celo hladnega, je ljubitelj piva in burgundca v zadnjem času s svojimi izjavami in nastopi že večkrat povzročil vihar. Razburil je že kot vodja nemških opozicijskih krščanskih demokratov, saj je ukrajinskim beguncem očital socialni turizem in izkoriščanje nemške gostoljubnosti.

Pred mesecem dni je šel še korak dlje, ko je dejal: »Če imate hčere, jih vprašajte, kaj sem imel v mislih, ko sem govoril o problematični podobi mest v Nemčiji.« Ta izjava je še dodatno prilila olja na že tako močno razplamteli ogenj. Vplivne političarke levo od sredine so mu očitale zlorabo žensk v politične namene, usuli so se pozivi, naj se opraviči za svoje rasistične izjave proti tujcem.

Merz se seveda ni opravičil, še več, po vrnitvi s podnebnega vrha ZN COP30 v Belemu je nemški kancler zdaj užalil še Brazilce, in sicer z izjavo, da si nobeden od novinarjev, ki so ga spremljali v Braziliji, ne bi želel ostati tam. Kot je dejal, so bili vsi neznansko veseli, da so lahko od tam odšli.

»Živimo v eni najlepših držav na svetu. Novinarje, ki so me prejšnji teden spremljali v Braziliji, sem vprašal: Mislim, kdo od vas pa bi si želel ostati tam? Nihče ni dvignil svoje roke,« je dejal Merz. Dodal je še, da so bili vsi veseli, da so se lahko vrnili v Nemčijo in da so »zapustili tisti kraj«.

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je v odzivu na besede nemškega kanclerja dejal, da bi moral Merz bolj uživati, ko je bil v Belemu v zvezni državi Para. »Moral bi iti plesat v Paro. Moral bi poskusiti kulinariko Pare. Tedaj bi ugotovil, da mu Berlin ne ponuja niti desetine kakovosti, ki mu jo ponuja zvezna država Para!«