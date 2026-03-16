  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JEDRSKA MOČ

Nemški strokovnjak svari: Rusija proti Evropi usmerja več kot 1500 jedrskih bojnih glav

Francija in Združeno kraljestvo skupaj razpolagata z nekoliko manj kot 400 jedrskimi bojnimi glavami, ki so namenjene predvsem obrambi teh dveh držav.
Ruske vaje nameščanja slepih bojnih glav na neznani lokaciji v Rusiji, na tej fotografiji iz videoposnetka, objavljenega 1. avgusta 2024. FOTO: Russian Defence Ministry Via Reuters
Ruske vaje nameščanja slepih bojnih glav na neznani lokaciji v Rusiji, na tej fotografiji iz videoposnetka, objavljenega 1. avgusta 2024. FOTO: Russian Defence Ministry Via Reuters
N. P.
 16. 3. 2026 | 21:22
5:26
A+A-

Razprave o jedrski varnosti v Evropi so iz dneva v dan glasnejše. Nemški politolog Joachim Krause opozarja, da se varnostne razmere na celini slabšajo in da Evropa, zlasti Nemčija, na takšen scenarij ni dovolj pripravljena. Po njegovem mnenju se je dojemanje jedrske nevarnosti v zadnjih letih bistveno spremenilo, predvsem zaradi vojne v Ukrajini in sprememb v svetovnih razmerjih moči. Krause, upokojeni profesor mednarodne politike in nekdanji direktor Inštituta za varnostno politiko na Univerzi v Kielu, pravi, da je še pred nekaj leti menil, da je strah pred ruskim jedrskim napadom pretiran. Danes na razmere gleda drugače.

Svojo takratno oceno je izrekel v času predsedovanja Joeja Bidna, ko so Združene države septembra 2022 jasno sporočile, da bi uporaba jedrskega orožja proti Ukrajini prinesla nepredvidljive posledice. Krause pa dvomi, da bi Donald Trump v podobni situaciji reagiral enako. Po njegovem je evropska varnost tesno povezana z ameriškim jedrskim ščitom, zato vsako slabljenje tega zagotovila povečuje tveganje. Rusija po njegovih besedah jedrsko orožje uporablja tudi kot politično orodje. »Mislim, da v zahodni Evropi te grožnje ne jemljemo dovolj resno: Putin jedrsko orožje uporablja predvsem kot sredstvo za ohranjanje nadzora nad osvojenimi ozemlji. To ima učinek, saj evropski politiki zaradi tega postavljajo velike omejitve pri vojaški pomoči Ukrajini,« je dejal v pogovoru za nemški časnik Die Welt.

Pri tem opozarja na razmerje moči. Rusija ima več kot 1500 jedrskih bojnih glav, usmerjenih proti Evropi in Združenim državam. Ameriški arzenal je primerljive velikosti, medtem ko ima Evropa na voljo precej manj. Francija in Združeno kraljestvo skupaj razpolagata z nekoliko manj kot 400 jedrskimi bojnimi glavami, ki so namenjene predvsem obrambi teh dveh držav. Druge evropske države brez lastnega jedrskega orožja so zato v precej bolj ranljivem položaju. V tem kontekstu je veliko pozornosti vzbudil nedavni nastop francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je omenil možnost tesnejšega sodelovanja z Nemčijo na področju evropske varnosti. Krause meni, da to kaže pripravljenost Francije, da z jedrskim odvračanjem pomaga tudi drugim evropskim državam. Vendar opozarja, da to še ne pomeni sistema, kakršnega Nato pozna pri skupnem jedrskem sodelovanju.

Simbolična fotografija FOTO: Gerasimov174 Getty Images
Simbolična fotografija FOTO: Gerasimov174 Getty Images

Poleg tega ni jasno, ali bi francoski parlament sploh podprl takšne načrte. Politična slika v Franciji je negotova. Krause opozarja tudi na možnost, da bi po predsedniških volitvah leta 2027 oblast prevzela stranka Rassemblement National, kar bi lahko spremenilo francoski pristop k jedrskemu odvračanju. Po njegovem Evropa za zdaj nima realne možnosti, da bi v kratkem času razvila lastno jedrsko orožje. Nemčija je zavezana mednarodnim sporazumom, ki ji prepovedujejo proizvodnjo ali posedovanje takšnega orožja. Poleg tega je po opustitvi jedrske energije izgubila pomemben del infrastrukture in strokovnega znanja.

Še pred nekaj desetletji je bilo drugače. Krause spominja, da je bila Nemčija do devetdesetih let tako imenovana latentna jedrska sila. To pomeni, da bi lahko v razmeroma kratkem času razvila jedrsko orožje, če bi se za to politično odločila. Danes po njegovem Nemčija svojo varnost lahko zagotavlja predvsem skozi zavezništva. Ključno ostaja ameriško varnostno jamstvo, pomembno pa je tudi sodelovanje z evropskima jedrskima silama, Francijo in Združenim kraljestvom.

Kitajska vsako leto bližje ameriškim zmogljivostim

Medtem se svetovni jedrski zemljevid spreminja še zaradi tretjega igralca, Kitajske. Krause opozarja, da Peking že nekaj let hitro širi svojo orožarno. Po njegovih ocenah Kitajska vsako leto izdela približno sto novih jedrskih bojnih glav in hkrati razvija nove nosilce, od balističnih raket do manevrirnih izstrelkov. Če se bo tak trend nadaljeval, bi lahko imela Kitajska do sredine tridesetih let jedrski arzenal, ki se po velikosti in zmogljivosti ne bo bistveno razlikoval od ruskega ali ameriškega. To bi lahko zamajalo ravnotežje, ki obstaja še od časa hladne vojne. 

Krause sicer ne pričakuje, da bi se svet vrnil v čase najhujše jedrske oboroževalne tekme. V petdesetih in šestdesetih letih sta ZDA in Sovjetska zveza proizvajali na deset tisoče bojnih glav. Danes sta njuni jedrski orožarni bistveno manjši. Na koncu opozarja še na težavo, ki jo vidi v evropski politični kulturi, predvsem v Nemčiji. Odpor do vsega, kar je povezano z jedrsko energijo in jedrskim orožjem, je po njegovem postal tako močan, da je država postopoma izgubila znanje in infrastrukturo na tem področju. »Naš jedrski ‘IQ’ je močno padel,« pravi Krause in dodaja, da je politika hkrati spregledala dejstvo, da se v Rusiji ponovno pojavlja resna jedrska grožnja.

Po njegovem bi morala Evropa zato precej bolj resno razmišljati o lastni varnosti, saj je trenutno v času, ko postajajo mednarodni odnosi vse bolj napeti in nepredvidljivi.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
21:04
Novice  |  Svet
IZPAD ELEKTRIKE

Celotna država brez elektrike: oblast krivi ameriško energetsko blokado

Po navedbah oblasti je brez elektrike ostalo skoraj 11 milijonov prebivalcev, vlada pa preiskuje vzroke za zlom nacionalnega električnega omrežja.
16. 3. 2026 | 21:04
20:47
Novice  |  Nedeljske novice
POMLAD

V boksarski ring zaradi Aleksandre

Dejan Dogaja predstavlja novo energično pesem.
Roman Turnšek16. 3. 2026 | 20:47
20:29
Novice  |  Slovenija
ISKANI KADER

Na slovenskih avtobusih vse več voznikov s Filipinov: za potnike se učijo tudi slovenščine

Arrivini vozniki s Filipinov se učijo slovenščine. Ena zgodba s ceste je še posebej ganila potnike.
Nina Čakarić16. 3. 2026 | 20:29
20:03
Bulvar  |  Domači trači
V SLOVO

Miran Rudan žaluje: »Še vedno se zdi, kot da boš vsak trenutek prišel skozi vrata«

Glasbenik je izgubil zvestega prijatelja Arija.
16. 3. 2026 | 20:03
20:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Tedenski horoskop od 17. do 23. marca: Energije ljubezni, priložnosti in preizkušenj

Pred nami je teden živahnih družabnih stikov, ljubezenskih iskric in novih priložnosti, a tudi preizkušenj zbranosti, odgovornosti in čustvene zrelosti.
16. 3. 2026 | 20:00
19:45
Novice  |  Slovenija
POZIV KGZS

Nedopustno: ravno zdaj, ko imajo največ dela, kmetje ostajajo brez goriva

»Nemotena izvedba kmetijskih opravil je ključna za stabilno pridelavo hrane,« opozarjajo na KGZS.
16. 3. 2026 | 19:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELIKA GORICA

Mislili smo, da nas tik ob meji nič več ne more presenetiti

Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
4. 3. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LUŠTICA

Je to najbolj zaželena destinacija v Črni gori?

Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
1. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ILIRIJA RESORT

Popoln pobeg za družine? Ta kraj preseneča na vsakem koraku

Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
4. 3. 2026 | 14:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INTERNET

Zakaj so gostje vse bolj neizprosni, ko gre za popoln oddih

Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
4. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Oblačila za prosti čas: od izletov v naravo do fitnesa

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 15:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOJVODINA

Podeželska idila, kjer je bila včasih rimska prestolnica

Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.
28. 2. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki