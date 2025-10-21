Nenaden tornado v Evropi zahteval smrtno žrtev, štirje v kritičnem stanju (FOTO in VIDEO)

Območje severno od Pariza je v ponedeljek popoldne prizadel tornado, ki je zahteval smrtno žrtev. Deset ljudi je poškodovanih, med njimi so štirje v kritičnem stanju. Tornado je povzročil škodo v desetih okrožjih, najbolj pa je prizadel mesto Ermont približno 20 kilometrov od Pariza, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Nenaden in nenavadno močan tornado je prizadel več mest v departmaju Val-d'Oise, pri čemer je ena oseba umrla, več drugih pa je bilo hudo poškodovanih,« je v objavi na X zapisal francoski notranji minister Laurent Nunez.

Podrl tri žerjave

Tornado je na gradbišču podrl tri žerjave, pri tem je umrl mlad gradbeni delavec. Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo tri žerjave, ki so se v nekaj sekundah zrušili drug za drugim. Eden od njih je padel na zdravstveno in socialno ustanovo, vendar ni bilo žrtev, tretji na stanovanjsko stavbo, poroča AFP.

FOTO: Handout/Afp

Na kraj dogodka so napotili 150 gasilcev, reševalcev in policistov, so sporočile lokalne oblasti.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je bilo davi na območju, kjer je divjal tornado, brez električne energije približno 1700 gospodinjstev.