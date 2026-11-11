Nenadna smrt pretresla Rusijo! Umrl Putinov veleposlanik v ZDA, okoliščine smrti ostajajo skrivnost

Iz Rusije prihaja nepričakovana novica. V 67. letu starosti je nenadoma umrl ruski veleposlanik v Združenih državah Amerike Aleksander Darčijev, ki ga je na pomemben diplomatski položaj imenoval predsednik Vladimir Putin. Rusko zunanje ministrstvo je smrt potrdilo, vendar vzroka in kraja smrti za zdaj ni razkrilo.

»Vodstvo in zaposleni na ruskem ministrstvu za zunanje zadeve z globoko žalostjo sporočajo, da je 11. novembra nenadoma umrl Aleksander Nikitič Darčijev,« so zapisali v uradnem sporočilu.

Ruske oblasti niso razkrile niti tega, kje je umrl

Na ministrstvu so pokojnega diplomata opisali kot izjemnega strokovnjaka za Združene države Amerike in izkušenega diplomata. Kaj je povzročilo njegovo nenadno smrt, za zdaj ni znano. Ruske oblasti niso razkrile niti tega, kje je umrl.

Putin ga je imenoval na enega najpomembnejših diplomatskih položajev

Darčijev je položaj ruskega veleposlanika v Washingtonu prevzel marca 2025, ko ga je na to funkcijo imenoval predsednik Putin.

Na čelo ruskega veleposlaništva je prišel v občutljivem obdobju odnosov med Moskvo in Washingtonom. Takrat sta si Putin in ameriški predsednik Donald Trump prizadevala za približevanje obeh držav, predvsem v povezavi z vojno v Ukrajini. Darčijev je bil izkušen diplomat, ki je velik del svoje kariere posvetil odnosom Rusije s Severno Ameriko. Med letoma 2014 in 2021 je bil ruski veleposlanik v Kanadi, nato pa je leta 2021 prevzel vodenje oddelka za Severno Ameriko na ruskem zunanjem ministrstvu. V začetku leta 2025 so njegove pristojnosti razširili še na celotno severnoatlantsko območje, vključno z Združenim kraljestvom, Irsko, Kanado in ZDA.