Nenavaden prizor v prestolnici: tole se je pojavilo na stavbi zapuščenega kina

V središču Zagreba je stanovalce elitnega Tuškanca presenetil nevsakdanji prizor. Na zgradbi nekdanjega kina, ki že dlje časa propada in čaka na obnovo, so se čez noč pojavile lestve in vrv. Čeprav so na teren prišli policisti, primer ostaja zavit v tančico skrivnosti, saj storilci iz stavbe niso odnesli ničesar. Zagrebški policisti so po ogledu prizorišča potrdili, da je šlo za poskus kraje z vlamljanjem. Storilci so se povzpeli na višino in nasilno vstopili v prostore, vendar je inventura pokazala, da nič ne manjka. Policija ne ve, ali so vlomilci od namere odstopili sami ali jih je kaj pregnalo, prav tako pa ostaja neznan njihov motiv.

Gre za nov, nevaren spletni izziv?

Med tamkajšnjimi prebivalci krožijo različne teorije. Mnogi so prepričani, da ne gre za delo profesionalnih vlomilcev, temveč za mlade, ki izvajajo nevarne izzive za družbena omrežja, kot je TikTok. »Lestve niso profesionalne, vzeli so jih med kramo za stavbo. Vse kaže na to, da so se tam zbrali mladi, ki iščejo adrenalin in se pri tem snemajo,« je povedal eden izmed domačinov.

Druga teorija pravi, da so v stavbi zgolj prenočili brezdomci, saj je zapuščen objekt kljub zaprtim vratom razmeroma enostavno dostopen. Zadnji del stavbe, kjer je nekoč deloval znani klub Hemingway, je namreč povsem zanemarjen in poln razmetanih predmetov.

Kino Tuškanac ne obratuje že od potresa in poznejših neurij, ki so močno poškodovala nosilno konstrukcijo. Na obnovo čaka že dve leti in pol, gre pa za objekt z izjemno zgodovino: leta 1914 je stavba služila kot strelišče. Leta 1922 so ji dodali restavracijo in letno gledališče, v letu 1928 je v prostorih začel delovati kino, ob katerem sta kasneje zrastla še športni dom in košarkarsko igrišče. Mestna uprava je prav v teh dneh napovedala začetek celovite prenove. Javni razpis za izvajalca del je že objavljen, dela naj bi se začela jeseni in trajala približno leto dni. Do takrat pa zapuščeni biser Zagreba očitno ostaja magnet za nezaželene obiskovalce.