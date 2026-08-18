Nenavadna izboklina v Trumpovih hlačah sprožila nove teorije zarote (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je zadnje tedne spet v središču spletnih govoric, ne toliko zaradi svojih političnih odločitev in delovanja kot zaradi zdravja. Prejšnji teden je med predstavitvijo in podpisovanjem izvršnega ukaza, ki poziva k zmanjšanju števila cepiv, priporočenih za otroke, ponovno zadremal. Prav tako naj bi zadremal konec julija med pogrebom republikanskega senatorja Lindseyja Grahama v Washingtonu, pa tudi pred tem so ga kamere večkrat ujele, ko je na bolj ali manj pomembnih javnih dogodkih večkrat za dalj časa zaprl oči. Ljudje so se tako začeli spraševati, ali je z njim vse v redu, naloga predsednika ene najvplivnejših držav na svetu je pač naporna, sploh za človeka, starega 80 let.

Nove govorice, da z ameriškim predsednikom ni vse v redu, so se pojavile po njegovi udeležbi na dogodku v New Yorku minuli petek. Trump je na njem nagovoril privržence, ko je odhajal z odra, pa so ga kamere ujele z ne prav posrečenega kota in videti je bilo, kot bi imel v zadnji del hlač zatlačeno manjšo blazino. Na družabna omrežja so se nemudoma zgrnili spletni uporabniki z vsega sveta, ki se jim je to zdelo vse prej kot običajno. Čeprav so nekateri vztrajali, da Trump pač rad nosi bolj ohlapna oblačila, hlače pa so bile v predelu zadnjice videti čudno zato, ker si je vanje hitro in površno zatlačil srajco, je bilo več takšnih, ki so v posnetkih videli »dokaz«, da Trump nosi plenico za odrasle.

Inkontinenca sicer pogosto spremlja demenco in po tem, ko je predsednik prejšnji teden zadremal v Ovalni pisarni, se je oglasil ameriški zdravnik Adam James, ki je dejal, da bi lahko bil tudi to eden od znakov demence. Trump je sicer že večkrat povedal, da mu med rednimi zdravniškimi pregledi, demence niso odkrili, kakor tudi ne nikakršnih drugih bolezni ali zdravstvenih stanj, ki bi ga ovirala pri opravljanju predsedniške vloge.