Nenavadna pobuda v Avstriji, šteli bodo metulje

V Avstriji se je včeraj začela akcija štetja metuljev, ki bo po vsej državi potekala do 9. avgusta. Pobudo v okviru državljanske znanosti organizirata fundacija Cvetoča Avstrija (Blühendes Österreich - Billa) in okoljsko gibanje Narava v vrtu, saj metulji veljajo za ključne kazalnike stanja ekosistemov.

Populacija se je močno zmanjšala

V okviru akcije naj bi zbrali čim več podatkov o avtohtonih vrstah in številu metuljev, ki kot pomembni bioindikatorji okolja odražajo zdravje ekosistemov. Metulji so zelo dovzetni za spremembe v habitatu, njihova prisotnost oziroma število pa hitro razkrije morebitno poslabšanje življenjskega okolja.

Zelo so dovzetni za spremembe v habitatu, njihovo število tako hitro razkrije morebitno poslabšanje življenjskega okolja. FOTO: Tadej Regent

»Po vsej Avstriji so se populacije metuljev, zlasti dnevnih, v zadnjih desetletjih močno zmanjšale,« je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA pojasnil raziskovalec biotske raznovrstnosti Johannes Rüdisser z Univerze v Innsbrucku. Akcije, kot je štetje metuljev, naj bi prispevale k okrepitvi ozaveščenosti o pomenu varstva avtohtonih vrst.

Petnajst minut opazovanja

Udeleženci akcije morajo približno 15 minut opazovati metulje na sončnem mestu – na primer na vrtu, balkonu, v parku ali na cvetličnem travniku – in jih fotografirati. Pridobljeno gradivo lahko nato naložijo prek brezplačne aplikacije oziroma spletne strani projekta. Anonimizirani podatki se bodo nato zbirali v globalni podatkovni bazi GBIF (Global Biodiversity Information Facility), kjer so zbrani in prosto dostopni podatki o vrstah življenja na Zemlji. V Avstriji jih uporabljajo tudi za oblikovanje rdečih seznamov posameznih vrst.