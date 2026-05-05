Nenavadna tradicija: svetišča raketirali pokojnim menihom v čast

Na obrobju Bangkoka je v nedeljo odmevalo, bobnelo in se kadilo. Udeleženci tradicionalnega tekmovanja Luk Noo so proti tarčam izstreljevali doma izdelane rakete, napolnjene z eksplozivno zmesjo. A za spektaklom ognja, dima in poka se skriva veliko globlji pomen. Prireditev je letos potekala od 1. do 3. maja v kraju Ban Chang v provinci Pathum Thani. Dogodek se je vsak dan začel ob 13. uri, spremljali pa so ga procesije, tradicionalni plesi in tržnica z lokalnimi izdelki in hrano.

Rakete vodijo z žicami, da ne bi priletele med ljudi.

Najprej so tekmovale manjše rakete, tretji, zadnji dan pa je bil namenjen velikim raketam. Letos so tekmovanje prvič razširili v večerne ure, da so obiskovalci lahko občudovali ognjene sledi in iskre v temi. Tradicijo neguje zlasti tajsko ljudstvo Mon, festival Luk Noo pa se je razvil iz običaja, pri katerem so z raketo simbolično zanetili pogrebni ogenj za preminulega budističnega meniha. S tem so verniki izkazali spoštovanje, saj naj ne bi bilo primerno, da bi ogenj prižgali neposredno z roko.

Sčasoma se je obred preoblikoval v tekmovanje, na katerem ekipe kažejo spretnost, natančnost in pogum. Za zmago niso pomembni le moč poka in hitrost rakete, temveč tudi natančnost izstrelka. Raketa mora po žičnem vodniku poleteti proti tarči in zadeti konstrukcijo oziroma model, ki spominja na pagodo. Doma izdelane rakete vsebujejo eksplozivno zmes in ob izstrelitvi razvijejo veliko silo. Žice, s katerimi vodijo rakete, zmanjšajo tveganje, da bi raketa priletela v gledalce, kljub temu pa je prostor za ogled iz varnostnih razlogov dokaj daleč od kraja dogajanja.