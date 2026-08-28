Satelitski posnetki razkrili vzrok katastrofe v Nepalu! Med žrtvami ni Slovencev

POPLAVNI VAL

Rušilni poplavni val v Nepalu odnesel več kot 330 življenj, več kot 1500 ljudi pogrešajo. Med žrtvami tudi turisti, slovenske popotniške agencije tam trenutno nimajo skupin.

Po zadnjih uradnih podatkih je katastrofalni poplavni val, ki ga je povzročil odlom ledenika na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, zahteval najmanj 330 smrtnih žrtev, pogrešanih pa je več kot 1500 ljudi. A te številke se iz ure v uro višajo in bodo zagotovo mnogo višje. Silovit hudourniški val, sestavljen iz vode, ledu, blata, skalnega drobirja, drevja in drugega materiala, je namreč kar 170 kilometrov rušil vse pred seboj, odnašal ljudi in domove, rušil mostove in ceste, odnesel je celotna naselja ... »Cele vasi so bile izbrisane,« je povedal vodja Mednarodne zveze nacionalnih društev ...