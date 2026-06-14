Neprijetno presenečenje za voznika kamiona iz Slovenije, takoj so se razbežali (VIDEO)

Če se v tvojem vozilu znajdejo nepovabljeni ljudje, je to lahko precejšen šok. Prav to se je zgodilo nekemu lastniku tovornjaka. Na profilu RadioGenoa na družbenem omrežju X so danes objavili video, v katerem je videti, da so se v nekem tovornjaku prikrito prevažali ljudje. Očitno gre za migrante, ki so iskali boljše življenje izven svoje države in se prikradli v tovornjak ne da bi lastnik za to vedel.

Na tovornjaku je videti registrsko tablico, ki se začne s črkama KR, kar bi lahko pomenilo, da se je to neprijetno presenečenje očitno zgodilo vozniku kamiona iz Slovenije. V videu, ki so ga objavili, sicer lahko vidimo, da je moški v kamionu odkril sedem oseb. Takoj jih je spodil ven, ti pa so se razbežali daleč stran od kamiona. Kje točno se je vse skupaj zgodilo, ni jasno.