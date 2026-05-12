  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEVARNO VREME

Neurje opustošilo Zagreb in okolico: gasilci imajo polne roke dela, ljudem svetujejo, naj se izogibajo dreves (VIDEO in FOTO)

Orkanski veter je razdejal ulice in odkrival strehe.
FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell

FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell

FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell

FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell

FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell

FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell

FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell

FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell

FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell

FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell

FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell
FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell
FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell
FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell
FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell
A. G.
 12. 5. 2026 | 16:48
3:59
A+A-

Močno neurje je v torek okoli poldneva prizadelo Zagreb in okolico. Nevihta je prišla nenadoma, pihal je orkanski veter, padala je toča, strele so rezale nebo … vremenska fronta se je nadaljevala proti severovzhoduZagrebški gasilci so od 11. ure dalje opravili 40 intervencij, večinoma so odstranjevali drevesa s cest in vozil, žice in javne zgradbe, pogasili pa so tudi požar hiše v Retkovcu, poroča 24sata.hr. Poročila še vedno prihajajo in pričakuje se, da bo do konca dneva opravljenih še približno trideset intervencij, so gasilci sporočili na družbenih omrežjih.

Neurje z močnim vetrom, točo in dežjem je prizadelo severozahod Hrvaške. V Zagrebu so drevesa padala na avtomobile in ceste ter prekinila promet. Toča je pobelila dele Varaždinske in Krapinsko-zagorske županije, kjer so uničeni pridelki. Za popoldne in večer je napovedano umirjanje vremena. Hudo neurje, ki je prizadelo severno Hrvaško, je podiralo drevesa, poškodovalo strehe hiš in povzročilo posredovanje številnih reševalnih služb, je sporočila hrvaška Uprava za civilno zaščito Ministrstva za notranje zadeve, ki je navedla, da je bila ena oseba v Zagrebu lažje poškodovana po padcu veje. Največ prijav je prišlo iz središča Zagreba,  hrvaška Uprava za civilno zaščito Ministrstva za notranje zadeve državljanom priporoča povečano previdnost v prometu, izogibanje zadrževanju, hoji in parkiranju pod drevesi ter upoštevanje navodil pristojnih služb, poroča Jutranji list.

FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell
FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell
FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell
FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell

Na območju Zagreba in Zagrebške županije je Županijski center 112 Zagreb prejel okoli 250 klicev državljanov glede: podrtih dreves na cestah in daljnovodih, poškodovanih in odnešenih streh hiš, stanovanjskih in poslovnih stavb, požara na strehi družinske hiše, padajočega drevesa na premikajoče se vozilo.

V Krapinsko-zagorski županiji je Županijski center 112 Krapina prejel okoli 10 prijav državljanov glede podrtih dreves na zasebnih in javnih površinah ter poplavljanja stavb. Center 112 okrožja Sisak je prejel več deset prijav občanov glede poškodovanih streh in podrtih dreves, ki so poškodovala daljnovode. Vse pristojne službe za nujne primere so na terenu in si prizadevajo odpraviti posledice neurja ter zavarovati prizadeta območja, so sporočili iz direktorata. Močan veter je v Španskem odkrival strehe. Gasilci posredujejo na številnih lokacijah po mestu. Promet proti vzhodu na Maksimirski cesti je zaprt. V tej smeri je nastal velik zastoj. Kolona dolga več kilometrov se vije od križišča Maksimirske z Hondlovo, kjer je cesta zaprta, do križišča z Jordanovcem.

Padala je močna toča

V delih Hrvaške je padala močna toča, na posnetku, ki ga je na Facebooku objavil Neverin, pa je videti, da je v Veliki Ludini pri Popovači vse pobelilo.

V parku Ribnjak je odlomljenih okoli deset dreves, nekatera so padla na poti. Na Sljemenu je zapadel sneg. Radio Sljeme je objavil posnetek vožnje po Sljemenski cesti, ki je bila pobeljena.

Z ZET-a so sporočili, da zaradi pretrganja nadzemnega voda na Savski in Maksimirski cesti tramvajske linije vozijo po spremenjenih in skrajšanih trasah. Avtobusna linija 227 je prekinjena zaradi padlega drevesa v ulici Oboj, začasno je ustavljena tudi linija 127 zaradi padlega električnega kabla v Mikulićih. Prekinjena je tudi linija 207 zaradi padlega drevesa na cesto v ulici Veliki dol, prav tako linija 139 zaradi padlega drevesa na Jelenovcu. Zaradi neviht z grmenjem žičnica Sljeme danes ne bo delovala. Močno neurje se približuje tudi vzhodu Hrvaške.

FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell
FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell
FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell
FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell

Več iz teme

neurjevremeHrvaškanevihtetočaZagrebgasilciveterstrela
ZADNJE NOVICE
17:13
Novice  |  Slovenija
STRAH PRED NOVIM IZBRUHOM

To je o hantavirusu, ki trenutno buri javnost, povedal David Zupančič: »Virus poznamo že dolgo« (VIDEO)

Po številnih objavah in teorijah na družbenih omrežjih je zdravnik podrobneje pojasnil, kako nevaren je hantavirus za prebivalce Slovenije.
Kaja Grozina12. 5. 2026 | 17:13
17:13
Novice  |  Slovenija
BOGATA PONUDBA

Prav po filmsko v Mozirskem gaju cvetje, psi in starodobniki (FOTO)

Bogata ponudba v parku ob Savinji, obeta se pisana sezona. Poklon prostovoljcem, ki so po poplavah poskrbeli za obnovo.
Jože Miklavc12. 5. 2026 | 17:13
17:00
Bulvar  |  Suzy
TRIO S POSEBNO ZGODBO

Žlahtne babe brez zadržkov razkrivajo, zakaj so izbrale ime, ki buri domišljijo (Suzy)

Petra Trobec, Jasna Klinc in Janja Pergar z ubranim petjem, harmoniko in kitaro navdušujejo po vsej Sloveniji ter ustvarjajo tudi avtorske skladbe.
12. 5. 2026 | 17:00
16:48
Novice  |  Svet
NEVARNO VREME

Neurje opustošilo Zagreb in okolico: gasilci imajo polne roke dela, ljudem svetujejo, naj se izogibajo dreves (VIDEO in FOTO)

Orkanski veter je razdejal ulice in odkrival strehe.
12. 5. 2026 | 16:48
16:25
Bulvar  |  Domači trači
POHVALNO

Kako lepo! Poglejte, kako Jan Plestenjak razvaja svojo bolno ženo (FOTO)

Ker je Tadeja zbolela, je za kosilo poskrbel on in dodal še lepo presenečenje.
12. 5. 2026 | 16:25
16:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KRONIČNA UTRUJENOST

Ko počitek ne prinese olajšanja, je to opozorilo, ki ga ne smemo pomesti pod preprogo

Če izčrpanost traja tedne ali mesece, ko človek ne zmore več običajnih opravil in se stanje po počitku ne popravi, je to opozorilo.
12. 5. 2026 | 16:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Danes plačujejo manj kot prej

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Danes plačujejo manj kot prej

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Ko povezava ne dohaja več: kako do hitrosti brez čakanja

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RIZARTROZA

Najpogostejše degenerativno bolezensko stanje na roki

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
11. 5. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kdo na cesti tvega največ: mladi ali starejši motoristi?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Ali prehranska dopolnila prispevajo k boljšemu zdravju?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
POLETNE OBLEKE

Poletje v zemeljskih tonih: moda, ki diha z vami

Poletje letos ne pozna pravil, pozna pa občutek lahkotnosti, ko si zjutraj oblečeš ohlapno laneno srajco, kratke hlače iz mehkega bombaža in veš, da bo obleka delovala od prve kave do večernega koktajla na terasi.
12. 5. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki vse obrne na glavo

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
12. 5. 2026 | 12:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova zgodba za vse, ki želijo ostati v igri

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Portorož bo gostil razpravo, ki bi lahko spremenila pravila igre

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 08:29
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

»To je tisti vau učinek. Takrat jih več kot 90 % reče da« (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki