Neurje opustošilo Zagreb in okolico: gasilci imajo polne roke dela, ljudem svetujejo, naj se izogibajo dreves (VIDEO in FOTO)

Močno neurje je v torek okoli poldneva prizadelo Zagreb in okolico. Nevihta je prišla nenadoma, pihal je orkanski veter, padala je toča, strele so rezale nebo … vremenska fronta se je nadaljevala proti severovzhodu. Zagrebški gasilci so od 11. ure dalje opravili 40 intervencij, večinoma so odstranjevali drevesa s cest in vozil, žice in javne zgradbe, pogasili pa so tudi požar hiše v Retkovcu, poroča 24sata.hr. Poročila še vedno prihajajo in pričakuje se, da bo do konca dneva opravljenih še približno trideset intervencij, so gasilci sporočili na družbenih omrežjih.

Neurje z močnim vetrom, točo in dežjem je prizadelo severozahod Hrvaške. V Zagrebu so drevesa padala na avtomobile in ceste ter prekinila promet. Toča je pobelila dele Varaždinske in Krapinsko-zagorske županije, kjer so uničeni pridelki. Za popoldne in večer je napovedano umirjanje vremena. Hudo neurje, ki je prizadelo severno Hrvaško, je podiralo drevesa, poškodovalo strehe hiš in povzročilo posredovanje številnih reševalnih služb, je sporočila hrvaška Uprava za civilno zaščito Ministrstva za notranje zadeve, ki je navedla, da je bila ena oseba v Zagrebu lažje poškodovana po padcu veje. Največ prijav je prišlo iz središča Zagreba, hrvaška Uprava za civilno zaščito Ministrstva za notranje zadeve državljanom priporoča povečano previdnost v prometu, izogibanje zadrževanju, hoji in parkiranju pod drevesi ter upoštevanje navodil pristojnih služb, poroča Jutranji list.

FOTO: Sandra Simunovic/Pixsell

Na območju Zagreba in Zagrebške županije je Županijski center 112 Zagreb prejel okoli 250 klicev državljanov glede: podrtih dreves na cestah in daljnovodih, poškodovanih in odnešenih streh hiš, stanovanjskih in poslovnih stavb, požara na strehi družinske hiše, padajočega drevesa na premikajoče se vozilo.

V Krapinsko-zagorski županiji je Županijski center 112 Krapina prejel okoli 10 prijav državljanov glede podrtih dreves na zasebnih in javnih površinah ter poplavljanja stavb. Center 112 okrožja Sisak je prejel več deset prijav občanov glede poškodovanih streh in podrtih dreves, ki so poškodovala daljnovode. Vse pristojne službe za nujne primere so na terenu in si prizadevajo odpraviti posledice neurja ter zavarovati prizadeta območja, so sporočili iz direktorata. Močan veter je v Španskem odkrival strehe. Gasilci posredujejo na številnih lokacijah po mestu. Promet proti vzhodu na Maksimirski cesti je zaprt. V tej smeri je nastal velik zastoj. Kolona dolga več kilometrov se vije od križišča Maksimirske z Hondlovo, kjer je cesta zaprta, do križišča z Jordanovcem.

Padala je močna toča

V delih Hrvaške je padala močna toča, na posnetku, ki ga je na Facebooku objavil Neverin, pa je videti, da je v Veliki Ludini pri Popovači vse pobelilo.

V parku Ribnjak je odlomljenih okoli deset dreves, nekatera so padla na poti. Na Sljemenu je zapadel sneg. Radio Sljeme je objavil posnetek vožnje po Sljemenski cesti, ki je bila pobeljena.

Z ZET-a so sporočili, da zaradi pretrganja nadzemnega voda na Savski in Maksimirski cesti tramvajske linije vozijo po spremenjenih in skrajšanih trasah. Avtobusna linija 227 je prekinjena zaradi padlega drevesa v ulici Oboj, začasno je ustavljena tudi linija 127 zaradi padlega električnega kabla v Mikulićih. Prekinjena je tudi linija 207 zaradi padlega drevesa na cesto v ulici Veliki dol, prav tako linija 139 zaradi padlega drevesa na Jelenovcu. Zaradi neviht z grmenjem žičnica Sljeme danes ne bo delovala. Močno neurje se približuje tudi vzhodu Hrvaške.

