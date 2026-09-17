Neurje v Istri, pri Rovinju posneli ogromno vodno trombo, a poglejte pa šele prizore iz Umaga (VIDEO)

Vreme je na severnem Jadranu pokazalo precej bolj divji obraz. Pred Rovinjem so DOPOLDAN posneli ogromno vodno trombo, neurje pa je doseglo tudi obalo Istre. Na območju Reke velja oranžno vremensko opozorilo. Kot poroča hrvaški Jutarnji list, se je v četrtek zjutraj na morju pred Rovinjem pojavila velika vodna tromba. Posnetek je na svoji Facebook strani objavil IstraMet.

Na njem je mogoče videti velik vrtinec, ki se iz temnih nevihtnih oblakov spušča vse do morske gladine.

Vodna tromba je nastala pred napovedanim poslabšanjem vremena na severnem Jadranu. Takšni pojavi se na Jadranu najpogosteje pojavljajo ob izraziti nestabilnosti ozračja, zlasti poleti in v začetku jeseni, ko je morje še vedno toplo.

Jutarnji list je objavil tudi prizore neurja iz Umaga, radarske slike pa kažejo, da je močno neurje doseglo istrsko obalo.

Oranžno opozorilo, grozijo nalivi, veter in toča

Za reško območje so hrvaški vremenoslovci izdali oranžno opozorilo zaradi možnosti močnih neviht. Velja od 8. ure pa vse do konca dneva.

Lokalno pričakujejo izrazitejše nalive z grmenjem, ponekod pa tudi močnejša neurja. Verjetnost neviht je po navedbah hrvaških meteorologov več kot 70-odstotna.

Ob nevihtah so mogoči tudi močni sunki vetra, toča in lokalne hudourniške poplave. Vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko neurja povzročila škodo na premoženju in drevesih ter težave v prometu in pri dejavnostih na prostem.

»Bodite pripravljeni na močnejša neurja z grmenjem, ki lahko povzročijo veliko škodo, in zaščitite se pred udari strel,« so opozorili pri Meteoalarmu.

Tudi Arso opozarja: na jugozahodu Slovenije močnejši nalivi

Nemirno vreme pa se ne bo ustavilo na hrvaški strani meje. Arso je danes, v četrtek, 17. septembra, ob 8.54 izdal opozorilo, da bodo predvsem na jugozahodu Slovenije nastajali krajevno močnejši nalivi.

Po napovedi Arsa bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, ob morju pa je možna tudi kakšna močnejša nevihta s sunki vetra in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Na Primorskem bo čez dan predvidoma zapihala šibka do zmerna burja, v notranjosti pa veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj Celzija, na Primorskem in jugu države od 20 do 25 stopinj.

S tem padavin še ne bo konec. V noči na petek naj bi se na jugozahodu znova okrepile in se razširile predvsem nad južno polovico Slovenije. Tudi v petek bo občasno deževalo, največ padavin pa Arso pričakuje prav na jugozahodu države, kjer bo mogoča tudi kakšna nevihta.