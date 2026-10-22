Nevarni virus preskočil z živine in terjal prvo človeško žrtev

Kot so sporočile francoske oblasti, so virus, za katerega je znano, da običajno prizadene živino, odkrili pri bolniku s hudo oslabljenim imunskim sistemom, ki je umrl v začetku meseca v Franciji. Tamkajšnje ministrstvo za zdravje in za kmetijstvo sta sporočila, da gre pri tem prvem primeru okužbe človeka z virusom shamonda v Franciji za »izjemen primer pri bolniku s hudo oslabljenim imunskim sistemom«, ki je bil hospitaliziran zaradi resnega zdravstvenega stanja. V skupni izjavi so še poudarili, da virus za zdaj ne predstavlja tveganja za zdravje za širše prebivalstvo.

Doslej je veljalo prepričanje, da se ne more prenesti na ljudi.

Doslej je veljalo prepričanje, da se virus ne more prenesti na ljudi. Oblasti domnevajo, da se je pokojni okužil v vzhodni Franciji, kjer je virus to pomlad in poletje krožil med živalmi. Pri Evropskem centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) so v zvezi z odkritim primerom okužbe z virusom shamonda v Franciji sporočili, da trenutno potekajo preiskave, s katerimi želijo »ugotoviti, ali je virus povzročil smrt oziroma k njej prispeval, ter določiti način prenosa okužbe«.

Virus spada v skupino ortobunjavirusov, prizadene predvsem govedo, prenaša pa se s piki drobnih krvosesnih mušic. Virus so prvič odkrili v Nigeriji sredi 60. let prejšnjega stoletja, v Evropi so ga prvič zaznali konec julija, med drugim na kmetijah z govedom v Franciji. V začetku tega meseca je bil v reji govedi na Savinjskem pri treh živalih potrjen tudi prvi primer virusa shamonda v Sloveniji. Kot so pri tem poudarili pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, virus po dotlej razpoložljivih podatkih ni predstavljal pomembnega tveganja za zdravje ljudi.