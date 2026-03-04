Nevarnost je vedno bližje: zdaj je raketo iz Irana prestregla že Turčija

Sistemi zračne obrambe zveze Nato so danes prestregli in uničili raketo, izstreljeno iz Irana, ki je proti zračnemu prostoru Turčije letela skozi Irak in Sirijo, so sporočile turške oblasti. Turčija je po incidentu posvarila Teheran pred kakršnimi koli koraki, ki bi lahko vodili v stopnjevanje vojne. Po navedbah obrambnega ministrstva so balistično raketo, izstreljeno iz Irana, zaznali med njenim preletom iraškega in sirskega zračnega prostora, ko je letela proti turškemu. Pravočasno so jo onesposobili sistemi za zračno in raketno obrambo Nata, nameščeni v vzhodnem Sredozemlju.

Drobec rakete, ki je na tla padel v okrožju Dortyol v provinci Hatay ob meji s Sirijo so oblasti identificirale kot del streliva Natove zračne obrambe, ki je iransko raketo prestregla v zraku, so še navedli na ministrstvu. Žrtev ni bilo. »Vsi potrebni koraki za obrambo našega ozemlja in zračnega prostora bodo sprejeti odločno in brez oklevanja. Ponovno poudarjamo, da si pridržujemo pravico do odgovora na vsa sovražna dejanja, usmerjenja proti naši državi,« so še sporočili.

Nato izstrelitev obsodil

Turčija je po incidentu posvarila Iran. Turški zunanji minister Hakan Fidan je iranskemu kolegu Abasu Aragčiju v telefonskem pogovoru dejal, da se je treba »izogniti kakršnim koli korakom, ki bi lahko privedli do širitve konflikta«, je sporočil vir s turškega zunanjega ministrstva. Turški uradnik, ki je želel ostati anonimen, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sicer dejal, da Turčija »ni bila tarča« prestrežene rakete. Po njegovih navedbah menijo, da je bil cilj oporišče v grškem delu Cipra. Izstrelitev rakete je obsodil tudi Nato, katerega članica je Turčija. »Obsojamo iransko ciljanje Turčije. Nato trdno stoji ob strani vsem zaveznikom, vključno s Turčijo, medtem ko Iran nadaljuje svoje napade po vsej regiji,« je dejala tiskovna predstavnica zavezništva Allison Hart. »Naša drža odvračanja in obrambe ostaja močna na vseh področjih, vključno z zračno in raketno obrambo,« je dodala.