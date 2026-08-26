Neverjeten incident: Slovenci na Hrvaškem zakamuflirali čoln kot vojaško plovilo, nosili uniforme in ...

Prava drama se je odvila na Brionih – skupina slovenskih in hrvaških državljanov je poskušala izkoristiti lažno vojaško identiteto, da bi obšla varnostne protokole in finančne obveznosti. Posadka plovila se je namreč sistematično lažno predstavljala kot uradno osebje in delegacija Hrvaške vojske (HV) ter trdila, da je plovilo, s katerim upravljajo, uradno vojaško plovilo. Videti je bilo pristno, posadka je nosila vojaške uniforme, naj pa bi po poročanju Jurice Gašparja, odgovornega urednika portala Morski.hr, že deset let delovala v istrskem akvatoriju.

Plovilo v trenutku incidenta upravljal slovenski državljan

Njihov namen je bil izogniti se plačilu luških pristojbin, pristaniških privezov in vstopnin Luški upravi Pulj, ki je pristojna za priveze na Brionih in v Fažani. Potem ko je bilo plovilo opaženo, so ga prestregle pomorska policija, Obalna straža RH in vojska. Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da ni imelo vidne uradne registrske oznake, na premcu pa je bila nameščena lažna vojaška oznaka.

Morski.hr je razkril, da je plovilo namenjeno potrebam podjetja Olimp Defense Group, ki je v lasti slovenskega avtobusnega prevoznika in upokojenega pripadnika Hrvaške vojske Mladena Miljanića. Poleg tega so izvedeli, da je plovilo v trenutku incidenta upravljal slovenski državljan K. G., ki je varnostnim službam že od prej znan. Posnetek dogajanja si lahko ogledate tule.

»Pred mesecem dni smo prejeli klic iz nadzorne službe Narodnega parka Brioni z vprašanjem, ali je mogoče za 10 minut pristati na Brionih in v Fažani, ker naj bi imeli neko 'vojaško delegacijo iz Vietnama'. Rekel sem jim, da za teh 10 minut ni težav. Danes pa sem spet prejel klic istega gospoda. V tistem trenutku pa pride prava Obalna straža in potrdijo, da na Brionih ni bilo nobene uradne vojaške delegacije. Takrat smo posumili, da nas nekdo zavaja, kar je alarmiralo naše službe, da so nemudoma odhiteli na Brione,« je povedal Franko Kliman, nadzornik obale v Luški upravi Pulj.