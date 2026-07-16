Neverjeten pojav na Jadranu! Morje najprej poplavilo, nato močno upadlo, čolni pristali na suhem (VIDEO)

V sredo zvečer je odprto morje severnega in dela srednjega Jadrana zajelo močno neurje. Sistem nevihtnih oblakov se je že popoldne izoblikoval nad severno Italijo, kjer je lokalno divjalo hudo neurje s točo, katere zrna so merila tudi do osem centimetrov v premeru. Nevihtna fronta se je nato premaknila nad jadransko obrežje. Srečna okoliščina je bila, da je sistem glavnino svoje moči izgubil nad odprtim morjem, kljub temu pa ni manjkalo nevarnih situacij.

Na skrajnem jugu Istre je merilna postaja hrvaškega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) zabeležila sunek vetra s hitrostjo 30 metrov na sekundo, na Lošinju pa kar 32 metrov na sekundo, kar je le korak do orkanske jakosti. Podobno vetrovno je bilo po celotnem zadrskem arhipelagu. Zadrski gasilci so morali posredovati desetkrat zaradi podrtega drevja in škode po toči, na sami mestni rivi pa se je prevrnila jadrnica.

Ta pojav se v zadnjih petnajstih letih poljudno imenuje tudi meteorološki cunami.

Na številnih območjih severnega in predvsem srednjega Jadrana so zabeležili nenadne in izrazite spremembe gladine morja. Ta meteorološki fenomen, znan kot ujed ali seš, se je pojavil od Istre do srednjedalmatinskih otokov. Morje je najprej poplavilo obalni del v Pulju, enak pojav pa so opazili na nižjih delih obale v Zadru. Okoli 23. ure je Stari Grad na Hvaru prizadel močan plimni val, ki je dvignil morje za več kot 30 centimetrov, nato pa je gladina nenadoma upadla za približno 60 centimetrov pod normalno raven, zaradi česar so plovila obtičala na suhem. »Na spodnjem delu rive se je morje dvignilo za približno 30 centimetrov, drugod za kakšnih deset. Najbolj so bili presenečeni turisti, ki so takšen pojav verjetno videli prvič. Nekaterim je voda segala do kolen, zato so pred njenim prodiranjem zbežali. Nato je sledila oseka, pri kateri so se čolni dotaknili morskega dna. Vsekakor zelo nenavaden in zanimiv prizor za osrčje poletja,« je dogajanje opisal očividec s Hvara.

Ta pojav se v zadnjih petnajstih letih poljudno imenuje tudi meteorološki cunami. Povezan je z mikrospremembami zračnega tlaka, ki sprožijo nihanje morske gladine. To je najbolj občutno v podolgovatih in plitvih zalivih, še posebej če so obrnjeni v smeri prihajajočega vala, kar velja tudi za Stari Grad.

Za četrtek je DHMZ izdal rumeno opozorilo za celotno Hrvaško, z izjemo delov srednje in južne Dalmacije.