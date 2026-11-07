Neverjeten prizor v Rusiji! Domačin na motorju ukrajinskemu dronu pokazal, kje so ruski vojaki (VIDEO)

Na spletu se je pojavil nenavaden posnetek iz ruske obmejne vasi. Ukrajinski vojaki so z dronom iskali ruske vojaške cilje, ko so naleteli na domačina na motorju. Ta naj bi jim brez oklevanja pokazal, v katero smer je odpeljalo vozilo z ruskimi vojaki. Po ukrajinskih navedbah je kmalu zatem sledil napad.

Operaterji ukrajinskih brezpilotnih letal so namreč med izvidniško nalogo iskali ruske vojaške cilje, ko so na obrobju ene od vasi opazili moškega na motorju.

Toda namesto da bi se pred dronom skril ali odpeljal stran, je motorist storil nekaj povsem nepričakovanega. Ukrajinskim operaterjem naj bi z rokami pokazal smer, v katero je odpeljalo vozilo z ruskimi vojaki.

Pokazal jim je pot, nato naj bi sledil napad

Po navedbah ukrajinskih virov so operaterji brezpilotnega letala izkoristili namig domačina in nadaljevali iskanje. Vozilo, v katerem naj bi bili pripadniki ruske vojske, naj bi kmalu zatem postalo tarča ukrajinskega napada. O dogodku je poročal tudi ukrajinski portal From-UA, ki navaja, da so bili v operaciji udeleženi pripadniki ukrajinske enote za upravljanje brezpilotnih letal. Na posnetku, ki se širi po spletu, je po navedbah poročevalcev mogoče videti motorista, ki gestikulira v smeri ceste.

Kaj se je zgodilo z ruskimi vojaki?

Čeprav spletne objave navajajo, da so ukrajinske sile po prejetem namigu napadle vozilo, neodvisne potrditve uspešnega zadetka za zdaj ni. Prav tako ni znano, koliko ruskih vojakov naj bi bilo v vozilu, ali je bil kdo poškodovan oziroma ubit in kje natančno se je dogodek zgodil.