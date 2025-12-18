Air India navaja, da je leta 2012 na letališču Kolkata izgubila eno od svojih letal, a zdaj je letalsko podjetje priznalo, da je »ponovno našlo« Boeing 737, ki je izginil pred več kot desetletjem.

Potniško letalo Boeing 737-200 je bilo skupno 13 let zapuščeno in je bilo šele nedavno znova prevzeto, potem ko je letališče Kolkata stopilo v stik z družbo Air India z zahtevo, naj letalo odstrani, poročajo lokalni mediji.

Visok »račun za parkiranje«

Letalsko podjetje se je soočilo tudi z »računom za parkiranje« v višini 85.000 funtov, kar predstavlja skupni dolg za njegovo »parkirno« mesto v tem obdobju.

Letalo je bilo sprva registrirano pri družbi Indian Airlines, drugem državnem letalskem prevozniku, ki se je leta 2007 združil z družbo Air India. Boeing je bil nato dan v najem Indijski poštni službi kot tovorno letalo, je navedel Daily Mail.

Glavni izvršni direktor Air Indije Campbell Wilson je ob tem dejal, da je bilo letalo pred mnogimi leti umaknjeno iz redne uporabe, in da je bilo nekako izpuščeno iz uradnih dokumentov. To pomeni, da se nova družba sploh ni zavedala, da je lastnica tega letala, zaradi česar je bilo verjetno tudi pozabljeno.