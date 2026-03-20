Neverjeten rop: na bencinski črpalki iz tovornjaka ukradli 15 ton gumijastih bombonov, a nihče ni ničesar videl

Dogodek se je zgodil ob avtocesti v bližini severnonemškega mesta Neustadt-Glewe. Voznik tovornjaka je v torek okoli 7.45 ustavil na bencinski črpalki in vozilo za kratek čas zapustil. Ko se je približno uro kasneje, okoli 8.45, vrnil, ga je čakal gol tovornjak. Po prvih informacijah je bil ukraden celoten kontejner, naložen z ogromno količino sladkarij. Še bolj presenetljivo pa je dejstvo, da se je vse skupaj zgodilo sredi belega dne, brez očividcev ali kakršnihkoli sledi o tem, kako so storilci sploh fizično lahko izvedli tak podvig.

Policija je že sprožila preiskavo, vendar za zdaj ostaja še čisto vse nejasno. Gre za precej prometno lokacijo, zato ni znano niti, ali je šlo za dobro organizirano skupino ali improviziran zločin. Izjemno redko se namreč zgodi, da bi tatovi načrtovali krajo sladkarij.