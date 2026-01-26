Neverjetni prizori čez lužo, oblasti izdale nujno opozorilo: »Česa takega že leta nismo videli« (VIDEO)

ZDA je zajela nevarna zimska nevihta, ki je po podatkih BBC terjala najmanj tri življenja in več sto tisoč gospodinjstev pustila brez elektrike. Šole in ceste po državi zapirajo, na tisoče letov so odpovedali, Nacionalna meteorološka služba pa opozarja, da so razmere ponekod »smrtno nevarne« – od Teksasa do Nove Anglije.

V Louisiani sta zaradi podhladitve umrli najmanj dve osebi; tamkajšnje zdravstvene oblasti njuno smrt neposredno povezujejo z neurjem. O še enem smrtnem primeru poročajo iz Teksasa. Do nedelje popoldne je bilo brez elektrike približno 900 tisoč gospodinjstev, po podatkih FlightAware pa so odpovedali več kot 10 tisoč letov. Sneženje, sodra in ledeni dež – pojav, pri katerem podhlajene kaplje ob stiku s podlago v hipu zmrznejo – bi se lahko vlekli več dni. Nevihta naj bi prizadela okoli 180 milijonov Američanov, kar je več kot polovica prebivalstva države. Meteorologinja Allison Santorelli iz Nacionalne meteorološke službe je opozorila, da se bosta sneg in led topila zelo počasi, kar bo resno otežilo odpravljanje škode.

Taksi je obtičal v globokem snegu, okoli njega vlada prava zimska zmešnjava: zasnežena cesta, otežena vožnja in mesto v počasnem ritmu pluženja in drsenja. FOTO: Andres Kudacki Getty Images Via Afp

Obsežna zimska nevihta skoraj je 200 milijonom Američanov prinesla hud mraz, poledenitev in sneg. FOTO: Andres Kudacki Getty Images Via Afp

New York v primežu mraza

Župan New Yorka Zohran Mamdani je na družbenih omrežjih zapisal, da je v soboto v mestu umrlo najmanj pet ljudi, a vzrok smrti uradno še ni potrjen. Ob tem je spomnil, da nekaj Newyorčanov vsako leto podleže mrazu. Guvernerka zvezne države New York Kathy Hochul je ljudi pozvala, naj ostanejo doma in se izogibajo cestam. Dejala je, da gre za najhladnejše obdobje in najhujšo zimsko nevihto v zadnjih nekaj letih ter govorila o »pravem arktičnem obleganju« države in dobršnega dela ZDA. Napovedala je tudi najdaljši hladni val in največ snega v zadnjih letih, pri čemer je poudarila, da mraz »sega do kosti« in je izjemno nevaren.

V Kentuckyju so po besedah guvernerja Andyja Beshearja dobili več ledu in manj snega, kot so sprva pričakovali – kar po njegovih besedah ni dobra novica. Meteorologi kot enega največjih tveganj izpostavljajo prav led, saj lahko lomi drevesa, podira daljnovode in ustvarja skrajno nevarne razmere na cestah. V Virginiji so lokalni mediji poročali o več kot 200 prometnih nesrečah.

Moški z dežnikom se med močnim sneženjem prebija po Broadwayu, medtem ko se obsežna zimska nevihta širi čez velik del Združenih držav. New York, 25. januar 2026. FOTO: Mike Segar Reuters

Avtomobila vozita po severnem in južnem pasu zasnežene avtoceste New York State Thruway, medtem ko se obsežna zimska nevihta širi čez velik del Združenih držav. FOTO: Mike Segar Reuters

Izredne razmere v velikem delu ZDA

Skoraj polovica zveznih držav je razglasila izredne razmere, številne šole pa v pričakovanju nadaljevanja neurja v ponedeljek odpovedujejo pouk. Tudi ameriški senat je prestavil načrtovano glasovanje. V Washingtonu je županja Muriel Bowser ob razglasitvi izrednega stanja dejala, da se mesto ta konec tedna sooča z največjo snežno nevihto v zadnjih desetih letih. Čeprav so severne države, kot sta Severna Dakota in Minnesota, vajene temperatur pod ničlo, je tako skrajna ohladitev nenavadna za Teksas, Louisiano in Tennessee, kjer so temperature tudi 15 do 20 stopinj Celzija pod sezonskim povprečjem. Na teh območjih bi se zaradi ledenega dežja lahko ustvarila tudi približno 2,5 centimetra debela ledena skorja.

Meteorologi vzrok močne nevihte vidijo v polarnem vrtincu – obroču močnih zahodnih vetrov nad Arktiko, ki pozimi običajno zadržuje izjemno hladen zrak na severu. Ko ti vetrovi oslabijo, se vrtinec pomakne južneje in mraz prodre globoko v ZDA; trk hladnega in toplejšega zraka nato sproži močne nevihtne sisteme. Tokrat se zimska nevihta postopno pomika proti severu in vzhodu in naj bi do torka zapustila območje kanadske obale, za seboj pa pušča nov val mraza. Napovedi kažejo, da bodo nevarno nizke temperature vztrajale vsaj do začetka februarja. Nekateri strokovnjaki menijo, da lahko na vedenje polarnega vrtinca vplivajo tudi podnebne spremembe, predvsem prek sprememb temperatur morske površine v vse toplejšem svetu.