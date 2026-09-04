Neverjetni prizori iz Srbije: poglejte, kaj so počeli ob truplu vojnega zločinca (VIDEO in FOTO)

Posmrtne ostanke Ratka Mladića, ki je umrl v zaporu haaškega sodišča, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov, so v četrtek pozno popoldne z letalom srbske vlade pripeljali v Beograd. Krsto s posmrtnimi ostanki so iz Nizozemske pospremili Mladićev sin Darko, vnukinja Anastasija, srbski pravosodni minister Nenad Vujić in dva Mladićeva nekdanja soborca. Po pristanku v Beogradu so krsto na letališču prevzeli pripadniki Vojske Srbije.

Krsta je bila prekrita z zastavama Srbije in Republike Srbske, kolono pa je do Vojaškomedicinske akademije, kjer bodo opravili obdukcijo, spremljala policija.cKoloni s krsto so na poti salutirali pripadniki policije in žandarmerije, posnetki pa se širijo po družbenih omrežjih. Na več nadvozih nad avtocesto proti središču Beograda je več sto Mladićevih privržencev izobesilo transparente z napisi »Mladić, srbski heroj«, »General, hvala« in »Junaki nikoli ne umrejo«.

FOTO: Pedja Milosavljevic Afp

FOTO: Zorana Jevtic Reuters

Prižigali so bakle, del zbranih pa je dvigoval tri prste.

Dnevnik.hr je poročal, da se je več deset ljudi nekaj ur pred prihodom posmrtnih ostankov zbralo pri Beograjski areni. Komemoracija ob Mladićevi smrti bo 5. septembra v Domu vojske v Beogradu, pokopali pa ga bodo 7. septembra v družinski grobnici na Topčiderskem pokopališču.

Tako srbski Vučićevi mediji opravičujejo Mladića

Nekdanji poveljnik bosanskih Srbov Ratko Mladić na zaslišanju pred Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) v Haagu, 3. junija 2011. FOTO: Pool Reuters

Glavni urednik Informerja je med kolegijem predvajal posnetek pokojnega srbskega generala Ratka Mladića iz sodne dvorane haaškega sodišča. Mladić je na posnetku govoril o svojem slabem zdravstvenem stanju, razmerah v priporu in številnih zdravstvenih težavah. Povedal je, da uživa številna zdravila, da večino časa preživi v postelji in da ima težave z desno stranjo telesa. Ratko Mladić je na posnetku trdil, da ni ubijal svojega naroda, temveč da je za smrt Srbov odgovoren Nato. Vojaško zavezništvo je označil za organizacijo, odgovorno za ubijanje, in ga primerjal z Napoleonom ter Hitlerjem. Trdil je tudi, da je Nato povzročil smrt velikega dela prebivalstva na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in drugih državah.