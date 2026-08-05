Neverjetni prizori, pri njih sneži: »Začelo se je s točo, nato pa je začel padati sneg« (VIDEO)

Močan antarktični hladni val je zajel Južni otok Nove Zelandije ter prinesel sneženje vse do morske gladine in nizke temperature, zaradi katerih so zaprli več cest, odpovedali pouk in se spoprijemali s precejšnjimi prometnimi težavami.

Sneg je prekril Dunedin, zato je policija prebivalce pozvala, naj se na pot odpravijo le v nujnih primerih, saj so ceste poledenele. MetService je potrdil, da snežinke padajo tudi v Wellingtonu, po nekaterih poročilih pa je snežilo tudi v Taupu. »Začelo se je s točo, nato pa je približno pet do deset minut snežilo … Toda užival sem,« je zapisal eden od komentatorjev. »Mislil sem, da se mi samo zdi. Danes je v Porirui zagotovo snežilo,« je dodal drugi. Meteorologinja Katie Lyons je pojasnila, da bo v Aucklandu ponoči mrzlo, vendar snega tam ne pričakujejo. Sneženje je mogoče v višje ležečih predelih okoli Rotorue, severneje od tega območja, vse do Aucklanda, pa je malo verjetno.

Policija je na družbenih omrežjih sporočila, da je v Dunedinu prejela več prijav prometnih nesreč, v katerih so vozila zdrsnila s ceste. Na srečo se ni nihče poškodoval, poroča spletna stran Mindfood. Lokalni mediji poročajo, da so smučarji in deskarji na snegu izkoristili priložnost ter se spustili po ulici Baldwin Street v Dunedinu, ki velja za najbolj strmo stanovanjsko ulico na svetu. Severneje je bilo sneg mogoče videti celo na pesku plaže New Brighton v Christchurchu. Sneženje v Dunedinu, zlasti na nadmorski višini blizu morske gladine, ni pogosto, čeprav hribe v predmestju ob močnejših hladnih valovih občasno prekrije snežna odeja.