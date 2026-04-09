Neverjetno: 13 dni po nesreči v jami našli živega rudarja

Reševalci mehiške vojske so 13 dni po podrtju rova v rudniku v El Rosariu, kjer kopljejo zlato in srebro, našli živega enega od štirih rudarjev, ki so ostali ujeti v jami. Mehiški sekretariat za nacionalno obrambo je objavil posnetek, ki prikazuje trenutek, ko so v torek popoldne v rudniku našli 42-letnega Francisca Zapato Najero, ki je napol v vodi. »Vse bo dobro. Spravili te bomo od tukaj. Samo mirno. Luč, ki jo imaš, nas je vodila,« je na posnetku slišati reševalce potapljače.

Rudarja, ki ga je več kot 300 metrov pod površjem zasula zemlja, so reševalci najprej stabilizirali, potem pa so morali iz jame izčrpati vodo, da so ga lahko 20 ur pozneje varno odpeljali iz jame. Potem so ga s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v bolnišnico v Mazatlanu. Ko se je 25. marca zgodila nesreča, je iz rudnika uspelo pobegniti 21 rudarjem, v notranjosti pa so ostali ujeti štirje. Reševalne ekipe so dva tedna delale podnevi in ponoči: črpalke so prečrpavale vodo, na delu so bile tehnične ekipe, podporo so zagotavljali tudi pripadniki oboroženih sil; enega rudarja so rešili 30. marca, za enega potrdili, da je mrtev, eden pa je še vedno pogrešan.

Javnost je navdušena nad neverjetno reševalno akcijo, obenem pa je nesreča znova sprožila vprašanja o varnostnih standardih v mehiškem rudarskem sektorju, kjer so smrtni primeri pogosti. Leta 2022 je v nesreči v Coahuili umrlo 10 rudarjev, za najhujšo tragedijo pa velja eksplozija v rudniku Pasta de Conchos leta 2006, ko je umrlo 65 delavcev.

