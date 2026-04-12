  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAPAKA PRI GRADNJI

Neverjetno! Hišo postavila na tuji parceli, napako odkrila šele čez nekaj mesecev

Po opozorilu občine sta morala gradnjo ustaviti in hišo premakniti na sosednjo parcelo, ki je dejansko njuna.
Zdaj so jo premaknili tja, kamor sodi. FOTO: Melanie Moor/Afp
Ju. P.
 12. 4. 2026 | 08:35
2:16
A+A-

Nočno moro, kakršne si nista mogla predstavljati niti v najhujših sanjah, sta doživela Avstralca, potem ko sta si postavila hišo na deželi. Par je namreč ugotovil, da je bila postavljena na napačni parceli. Kot poroča AFP, sta Melanie in David Moor hišo postavila na pet hektarjev velikem zemljišču, ki leži dve uri vožnje zahodno od Melbourna. Montažno hišo, kjer sta hotela začeti novo življenje na podeželju Viktorije, so postavili marca 2024 in vgradili vodovod ter priklopili elektriko. A po petih mesecih so prišle slabe novice. »Poklicali so naju z občinskega urada in povedali, da moramo ustaviti delo, ker smo gradili na napačni parceli – da sva pravzaprav lastnika sosednje parcele,« je povedala Melanie Moor.

Naveličala sta se Melbourna in odšla na podeželje. FOTO: Alistair Mclellan/Getty Images
Naveličala sta se Melbourna in odšla na podeželje. FOTO: Alistair Mclellan/Getty Images

Kot sta pojasnila zakonca, so bile meje parcele nejasne, zato sta za nasvet prosila občino in nepremičninskega agenta. Na občini Corangamite Shire zapleta niso hoteli komentirati, nepremičninski agent pa za novinarje sploh ni bil dosegljiv. Ker ni šlo drugače, je par hišo moral premakniti za približno 100 metrov – na pravo parcelo. Kot sta pojasnila, so v teh dneh, 2. aprila, prišli delavci in s tovornjakom prestavili njun dom. Trenutno živita v prikolici in čakata, da delavci dokončajo delo. Hišo bodo morali nato ponovno priklopiti na elektriko, vodo in čistilno napravo, kar jima bo nakopalo nove stroške. Melanie Moor ima avtoimunsko bolezen, njen mož pa jetrno bolezen, sta povedala. »Namen je bil, da bi se lahko malo sprostil in delal od doma,« je poudaril David Moor. Po dogovoru z lastniki parcele, na kateri je bila hiša prvotno postavljena, morata Moorova do 2. maja zemljišče vrniti v prvotno stanje. Kljub težavam pa sta hvaležna, da je hiša zdaj na pravem mestu. »Bilo je olajšanje, ko smo videli tovornjak, kako hišo premika čez parcelo,« je povedala Melanie.

Več iz teme

nepremičninegradnjahišadomnapaka pri gradnji
ZADNJE NOVICE
10:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
VLOMILCI

V petek jih je poklical občan, razkrinkal vlomilca na podstrešju bežigrajske hiše, policisti takoj v akcijo

Prijeti osumljenci vlomov.
12. 4. 2026 | 10:25
10:05
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OD ALP DO MORJA

Ideja za izlet: po romarski poti do enega najlepših razgledov

Sveta gora je znano romarsko središče nad Novo Gorico; na vrhu nas po dveh urah hoje pričaka cerkev.
12. 4. 2026 | 10:05
10:03
Novice  |  Svet
BLIŽNJI VZHOD

Kaj sledi? Trump razglaša zmago, Iran zavrača »pretirane in nezakonite zahteve«

ZDA pravijo, da iranska stran ni pripravljena sprejeti njihovih pogojev, iransko zunanje ministrstvo pa, da so zahteve ZDA pretirane.
12. 4. 2026 | 10:03
09:36
Bulvar  |  Šokkast
TEŽAVE Z ZDRAVJEM

Vedeževalec Blaž o osebni stiski: »Tri dni nisem mogel dihati, skoraj mi je razneslo glavo!« (VIDEO)

Spregovoril je tudi o zasebnem življenju.
12. 4. 2026 | 09:36
09:00
Bulvar  |  Suzy
POSTALA JE MAMA

Irena Shyama Hlebš dobila najlepše darilo za rojstni dan (Suzy)

Lucas je začel svoje potovanje po tem svetu in mi razkril povsem novo dimenzijo življenja, pravi.
12. 4. 2026 | 09:00
09:00
Novice  |  Nedeljske novice
DIGITALNA PISMENOST STAREJŠIH

Zaostajamo za Evropo

Digitalno lahko oddamo vlogo za otroški dodatek, podaljšamo prometno dovoljenje, se vpišemo na fakulteto, ustanovimo podjetje ... Marsikdo ne ve, kaj vse mu je na voljo in kje to najde.
Staš Ivanc12. 4. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Novice  |  Slovenija
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki