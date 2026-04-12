Neverjetno! Hišo postavila na tuji parceli, napako odkrila šele čez nekaj mesecev

Nočno moro, kakršne si nista mogla predstavljati niti v najhujših sanjah, sta doživela Avstralca, potem ko sta si postavila hišo na deželi. Par je namreč ugotovil, da je bila postavljena na napačni parceli. Kot poroča AFP, sta Melanie in David Moor hišo postavila na pet hektarjev velikem zemljišču, ki leži dve uri vožnje zahodno od Melbourna. Montažno hišo, kjer sta hotela začeti novo življenje na podeželju Viktorije, so postavili marca 2024 in vgradili vodovod ter priklopili elektriko. A po petih mesecih so prišle slabe novice. »Poklicali so naju z občinskega urada in povedali, da moramo ustaviti delo, ker smo gradili na napačni parceli – da sva pravzaprav lastnika sosednje parcele,« je povedala Melanie Moor.

Naveličala sta se Melbourna in odšla na podeželje. FOTO: Alistair Mclellan/Getty Images

Kot sta pojasnila zakonca, so bile meje parcele nejasne, zato sta za nasvet prosila občino in nepremičninskega agenta. Na občini Corangamite Shire zapleta niso hoteli komentirati, nepremičninski agent pa za novinarje sploh ni bil dosegljiv. Ker ni šlo drugače, je par hišo moral premakniti za približno 100 metrov – na pravo parcelo. Kot sta pojasnila, so v teh dneh, 2. aprila, prišli delavci in s tovornjakom prestavili njun dom. Trenutno živita v prikolici in čakata, da delavci dokončajo delo. Hišo bodo morali nato ponovno priklopiti na elektriko, vodo in čistilno napravo, kar jima bo nakopalo nove stroške. Melanie Moor ima avtoimunsko bolezen, njen mož pa jetrno bolezen, sta povedala. »Namen je bil, da bi se lahko malo sprostil in delal od doma,« je poudaril David Moor. Po dogovoru z lastniki parcele, na kateri je bila hiša prvotno postavljena, morata Moorova do 2. maja zemljišče vrniti v prvotno stanje. Kljub težavam pa sta hvaležna, da je hiša zdaj na pravem mestu. »Bilo je olajšanje, ko smo videli tovornjak, kako hišo premika čez parcelo,« je povedala Melanie.