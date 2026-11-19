Ameriški predsednik Donald Trump je med plenarnim zasedanjem vrha APEC v kitajskem Shenzhenu pritegnil precej pozornosti, pa ne zaradi svojih izjav. Medtem ko je zbrane svetovne voditelje nagovarjal kitajski predsednik Xi Jinping, so televizijske kamere ujele Trumpa, kako sedi z zaprtimi očmi in daje vtis, da je zaspal. V istem kadru je bil tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je v tem času pozorno prebiral dokument pred seboj, poroča BBC.

Vsi trije voditelji so se na Kitajskem zbrali pred napovedanim trilateralnim srečanjem, na katerem naj bi razpravljali o najpomembnejših mednarodnih vprašanjih, vključno z vojno v Ukrajini, jedrsko razorožitvijo in trgovinskimi odnosi. Čeprav je bilo videti, kot da Trump spi, iz posnetka ni mogoče z gotovostjo trditi, ali je zares zadremal ali pa je le za kratek čas zaprl oči.

Ameriški predsednik je sicer med svojimi nastopi na vrhu izrekel tudi nekaj trditev, ki jih ni podprl s konkretnimi dokazi. V nagovoru na plenarnem zasedanju je tako z velikim optimizmom zatrdil, da ameriško gospodarstvo danes napreduje bolje kot kadarkoli v zgodovini, ne da bi pri tem navedel kakršnekoli gospodarske kazalnike. Kasneje pa je ob napovedi prizadevanj za konec vojne v Ukrajini ocenil, da v tamkajšnjih spopadih vsak mesec umre okoli 25.000 ljudi, predvsem vojakov, vendar tudi za to številko ni predložil nobenih virov ali dokazov.