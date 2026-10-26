Neverjetno odkritje! V Istri pod morsko gladino edinstveno pokopališče dinozavrov

Predstavljajte si, da se potapljate nekje v Jadranu, pod vami pa se v kamnini skriva sled življenja iz časa, ko po Zemlji še niso hodili ljudje in so pokrajino obvladovali dinozavri. Prav takšno zgodbo zdaj razkrivajo pri Balah v hrvaški Istri. Mednarodna skupina znanstvenikov z morskega dna odstranjuje fosilne ostanke, stare približno 130 milijonov let. In to ni, kot bi morda rekel kdo, le še ena najdba iz prazgodovine. Po dozdajšnjih ugotovitvah gre za izjemno redko, morda celo edinstveno podvodno najdišče dinozavrovih kosti.

Z dolgim vratom

Najdeni ostanki naj bi pripadali velikemu rastlinojedemu dinozavru, ki je imel dolg vrat, dolg rep in močne, stebričaste noge. Po opisu paleontologa Frana Vidakovića bi si ga lahko predstavljali kot velikana iz uvodnih prizorov filma Jurski park, ko raziskovalci prvič zagledajo orjaškega dolgovratnega dinozavra. Takšne živali so se prehranjevale z rastlinjem, tudi z listi na višjih drevesnih vejah. Njihova velikost in zgradba telesa sta jim omogočali, da so dosegale hrano, ki je bila drugim rastlinojedcem težje dostopna.

Toda kateri dinozaver je pred milijoni let živel na območju današnje Istre? To je vprašanje, na katero poskušajo zdaj odgovoriti raziskovalci. Ameriški paleontolog Matthew Lamanna je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT ocenil, da izkopavajo novo vrsto. Dokončna opredelitev zahteva podrobno preučitev fosilov in primerjavo z že znanimi vrstami.

1993. SO TAM ODKRILI PRVE kosti dinozavrov.

Ni kamen, kost!

Raziskovalci so doslej našli dele vratnih vretenc, kosti ledvenega predela in rebra. Fosili ležijo na globini približno od metra in pol do šestih metrov, zato delo poteka neposredno pod morsko gladino. Za nepoznavalca bi bila marsikatera najdba videti kot povsem običajen kos kamnine. A strokovnjaki znajo prepoznati podrobnosti, ki razkrijejo njeno pravo naravo. Lamanna je opozoril na drobne pore v notranji zgradbi fosilizirane kosti, imenovane trabekule. Prav takšna struktura pomaga razlikovati kost od navadne skale.

Do zdaj so našli dele fosilov vratne hrbtenice, ledvene kosti in rebra. FOTO: RTH

Vsak ohranjen del okostja lahko prinese pomemben podatek o velikosti živali, njeni zgradbi in sorodstvu z drugimi dinozavri. Če bodo našli še dodatne kosti, bi lahko znanstveniki sestavili precej popolnejšo sliko tega prazgodovinskega velikana.

Istra bližje Afriki

Težko si je predstavljati, kako drugačen je bil svet pred 130 milijoni let. Območje, ki danes tvori Istro, takrat ni imelo današnje podobe. Ležalo je bistveno južneje, v geološkem okolju, ki je bilo povezano z območjem današnje Severne Afrike. Današnji zalivi, turistična naselja in obalna promenada so rezultat nepredstavljivo dolgega spreminjanja Zemljinega površja. Kosti, ki jih zdaj dvigujejo iz morja, so ostanek časa, ko so po pokrajini hodile živali, ki si jih danes lahko ogledamo predvsem v muzejih in rekonstrukcijah.

Vsak ohranjen del okostja lahko prinese pomemben podatek o velikosti živali, njeni zgradbi in sorodstvu z drugimi dinozavri.

Posebno vrednost najdišču daje lega. Paleontolog in geolog Aleksandar Mezga je poudaril, da podobnega podvodnega najdišča po dozdajšnji spoznanjih niso poznali nikjer drugje na svetu. Prav zato bi lahko raziskave pomembno pripomogle k razumevanju prazgodovinskega življenja na območju Jadrana.

Prva po naključju

Zgodba najdišča Datule–Barbariga se ni začela letos. Prve dinozavrove kosti so tam odkrili že leta 1993, in sicer po naključju. Med razbijanjem kamnin pri iskanju morskih školjk je Dario Boscarolli naletel na kost, ki je pritegnila pozornost zaradi nenavadnega videza. Povezava s paleontologom Fabiem della Vecchio je pomagala, da so najdbo prepoznali in začeli podrobneje raziskovati. Na podlagi takrat odkritih ostankov so pozneje opisali dinozavra Histriosaurus boscariollii, imenovanega po Istri in najditelju. Novi fosili naj bi pripadali njegovemu sorodniku, vendar kažejo na možnost druge vrste.

Območje Datule–Barbariga je bilo leta 1994 razglašeno za poseben paleontološki rezervat. Razteza se na več kot 400 hektarjih in ima pomembno mesto v raziskovanju dinozavrov na območju Sredozemlja. Poleg kosti so tam našli tudi fosilne ostanke rastlin, ki pomagajo rekonstruirati okolje, v katerem so živeli prazgodovinski rastlinojedci.

Bale so na jugozahodu Istrskega polotoka. FOTO: MAVRIC PIVK

Morda skriva še več

Raziskovalci menijo, da doslej odkrite kosti niso nujno vse, kar se skriva v kamninah pod morsko gladino. Nadaljnje raziskave bi lahko razkrile še dodatne dele okostja in pomagale pojasniti, kako je žival živela in v kakšnih okoliščinah so se ohranili njeni ostanki. Pomembno bo, da bodo fosile ustrezno zavarovali in strokovno preučili. Šele na podlagi zbranih dokazov bo mogoče zanesljivo določiti, ali gre za novo vrsto in kako jo umestiti v družinsko drevo dinozavrov.

Istra tako znova dokazuje, da njena zgodovina sega veliko dlje od rimskih ostankov, srednjeveških mestec in kamnitih ulic. Pod morsko gladino se skriva poglavje, staro 130 milijonov let, ki ga znanstveniki šele začenjajo brati. In če imajo prav, bi lahko prav pri Balah dobili novo ime na seznamu dinozavrov, ki so nekoč vladali temu delu sveta.