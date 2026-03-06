Neverjetno: Šef jo je odpustil, ker ga je prosila, da bi zaradi nosečnosti delala od doma

Video urednica Kaila Farmer je na delovnem sodišču uspela s tožbo proti nekdanjemu delodajalcu, potem ko je bila med nosečnostjo odpuščena, ker je prosila, da bi zaradi hudih jutranjih slabosti delala od doma. Sodišče ji je zaradi nezakonite odpovedi in diskriminacije na podlagi nosečnosti prisodilo 73.500 funtov odškodnine, poroča Daily Mail.

Farmerjeva se je podjetju Fresh Cut Video pridružila januarja 2023 kot video urednica in operativna vodja. Sprva je delala na daljavo iz Južne Afrike, nato pa se je oktobra 2023 preselila v Združeno kraljestvo. Po selitvi naj bi delo opravljala iz pisarne v Oxfordu. Po navedbah sodišča je bila sprva deležna pozitivnih ocen in tudi finančnih nagrad. Januarja 2024 pa je zaradi slabosti v zgodnji nosečnosti več dni delala od doma. Delodajalcu je predložila zdravniško potrdilo, iz katerega je izhajalo, da zaradi slabosti in bruhanja začasno ne more opravljati dela v pisarni.

Prejela približno 84.500 evrov odškodnine

Kmalu po tem, ko je nadrejenemu sporočila, da je noseča, je bila napotena na oceno delovne uspešnosti. Le nekaj tednov pozneje je prejela odpoved zaradi domnevno slabega dela in očitanih nepravilnosti pri ravnanju z datotekami. Delodajalec je trdil, da gre za kršitev varovanja podatkov, vendar je sodišče ugotovilo, da to ne drži. Delovno sodišče v Readingu je presodilo, da je bila nosečnost ključen dejavnik pri odločitvi za odpoved. Sodnica je ocenila, da so bili očitki o slabi uspešnosti pretveza ter da je bila odločitev o odpustitvi sprejeta že pred uradno izvedbo postopka.

Zahtevek zaradi neupoštevanja prožnega delovnega časa je bil zavrnjen, uspela pa je z zahtevkoma zaradi nezakonite odpovedi in diskriminacije. Farmerjeva, ki je med postopkom rodila hčer, je po skoraj dveh letih sodnega postopka izrazila olajšanje ob razsodbi in poudarila, da je želela zaščititi tako sebe kot druge ženske v podobnem položaju. Trenutno išče novo zaposlitev.