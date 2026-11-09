Najbolj jim teknejo jetra

Ko je na obalo Gansbaaija, ribiškega kraja nedaleč od Cape Towna, morje leta 2017 naplavilo truplo samice velikega belega morskega psa, ki je tehtala okoli 1100 kilogramov, je imela na spodnjem delu telesa ogromno rano, iz katere so ji odstranili jetra, težka kar 90 kilogramov. V naslednjih nekaj mesecih so našli še pet poginulih velikih belih morskih psov. Vsi so imeli enake značilne poškodbe - razparana telesa in odstranjena jetra. To je bil prvi znak, da pod morsko gladino poteka nenavaden spopad, ki bo imel posledice za morske ekosisteme po vsem svetu.

Po obdukcijah je Alison Towner, biologinja z Univerze Rhodes v Južnoafriški republiki, posumila na orki, poimenovani Port in Starboard. Gre za samca, za katera domnevajo, da sta brata, prvič pa so ju opazili pri Cape Townu leta 2015. Imeni sta dobila po značilnih hrbtnih plavutih, ukrivljenih v levo in desno. Kmalu potem, ko sta se pojavila, so potapljači našli več poginulih sedemškržnih morskih psov, prav tako brez jeter. Orki sta se še naprej pojavljali ob južnoafriški obali, tudi na območju otoka Dyer, ki je bil nekoč znan kot eden najboljših krajev na svetu za opazovanje velikih belih morskih psov. Ti pa so nato nenadoma izginili. »Ne govorim o postopnem zmanjšanju njihovega števila. Izginili so tako rekoč čez noč,« je poudarila biologinja.

Znanstveniki so več let sumili na orke, a neposreden dokaz so dobili šele 2022: dron je posnel tri orke, ko so napadle tri metre dolgega velikega belega morskega psa v bližini Mossel Baya, 400 kilometrov vzhodno od Cape Towna, poroča BBC.

Zelo so izbirčne glede organov, s katerimi se hranijo, jetra pa so najbolj hranljiv del morskega psa.

Naravni plenilci

Orke so edini znani naravni plenilci velikih belih morskih psov. Čeprav sta obe vrsti na vrhu prehranjevalne verige, imajo orke prednost zaradi inteligence, sodelovanja in zapletenih lovskih strategij. »Zelo so izbirčne glede organov, s katerimi se hranijo, jetra pa so najbolj hranljiv del morskega psa,« je pojasnila Townerjeva. Jetra velikega belega morskega psa lahko predstavljajo celo do 28 odstotkov njegove telesne mase, bogata so z maščobami, ki jim omogočajo dolga potovanja in ohranjanje plovnosti.

V nasprotju z velikimi belimi morskimi psi, ki večinoma živijo samotarsko, orke živijo v družinskih skupinah in uporabljajo različne glasovne signale za medsebojno sporazumevanje. To jim omogoča izjemno usklajen lov. A pomoč drugih ni vedno potrebna. Junija 2023 so Starboarda posneli, kako sam napada mladega velikega belega morskega psa, dolgega 2,5 metra: ubil ga je in mu v manj kot dveh minutah odstranil jetra.

V nasprotju z velikimi belimi morskimi psi, ki so večinoma samotarji, orke živijo v družinskih skupinah. FOTO: Slowmotiongli/Getty Images

Podobne napade so dokumentirali tudi v Kalifornijskem zalivu v Mehiki. Morski biolog Erick Higuera je leta 2020 z dronom posnel skupino petih ork, ki so napadle mladega velikega belega morskega psa. Skupaj so ga porinile na površje, ga obrnile na hrbet in nato odvlekle pod vodo. Kmalu so se pojavile z njegovimi jetri v čeljustih. Ključ njihove strategije je obračanje morskega psa na hrbet, s čimer povzročijo stanje, znano kot tonična nepokretnost oziroma začasna paraliza. Po pojasnilih Higuere gre za naučeno strategijo, ki se prenaša med generacijami znotraj družinskih skupin ork.

Napadi ork bi lahko imeli daljnosežne posledice za morske ekosisteme. Veliki beli morski psi ne izginjajo le zaradi neposrednih napadov, z območij, kjer se pojavljajo orke, namreč bežijo. V Južnoafriški republiki so zapustili nekatera tradicionalna prebivališča ter se umaknili proti odprtemu morju.

Podobno vedenje so opazili ob obali Kalifornije. Raziskava, objavljena leta 2019, je pokazala, da so veliki beli morski psi zapustili območje otočja Farallon, zahodno od San Francisca, le nekaj minut po prihodu ork. Vrnili se niso vse do naslednje sezone, piše portal Dnevnik.hr.